Rossano: in una notte compie furti in comune, scuola guida e torrefazione. Identificato il responsabile

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Indentificato il responsabile dei furti in serie effettuati in un unica notte a Rossano. Una risposta rapida ed incisiva delle Forze dell’Ordine ha portato all’arresto di un 42enne, già noto alle forze dell’ordine e residente nell’hinterland partenopeo, ritenuto il presunto responsabile di una serie di furti pluriaggravati avvenuti nella notte del 23 ottobre 2025 nel popoloso centro urbano.

Il provvedimento che ha previsto la misura cautelare della custodia in carcere, è stato eseguito nel tardo pomeriggio di ieri dagli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano-Rossano e dai Carabinieri della Stazione di Rossano. L’operazione è avvenuta con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio.

Furti in serie a Rossano

I fatti contestati risalgono alla notte del 23 ottobre 2025, quando una vera e propria razzia notturna aveva preso di mira diverse attività lungo via De Rosis. Gli obiettivi colpiti furono la delegazione del Comune di Corigliano-Rossano, una scuola guida e una torrefazione, tutti adiacenti.

Identificazione a tempo di record

Durante i successivi sopralluoghi, Polizia e Carabinieri avevano riscontrato l’effrazione degli ingressi, danni interni e il furto di modeste somme di denaro e altre utilità. Nonostante le attività investigative fossero inizialmente partite su due percorsi autonomi, i dati e i riscontri raccolti hanno rapidamente portato entrambe le Forze di Polizia all’identificazione dello stesso soggetto.

L’attività investigativa, definita come “rapida“, ha permesso di identificare il presunto responsabile e raccogliere ulteriori elementi di prova in meno di 24 ore, anche grazie ad una successiva attività di perquisizione. I riscontri probatori sono stati quindi riferiti alla Procura della Repubblica di Castrovillari tramite due distinte informative di reato.

Misura cautelare nel carcere di Napoli

Sulla scorta degli elementi acquisiti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della Procura, ha emesso la misura cautelare in carcere a carico del pregiudicato. Il provvedimento è stato notificato all’uomo ieri sera, direttamente all’interno del carcere di Napoli Poggioreale, dove il 42enne era già detenuto per altra causa. L’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri ha dimostrato, ancora una volta, la capacità delle Forze dell’Ordine di Corigliano-Rossano di dare una risposta corale e incisiva alle manifestazioni criminali che interessano il territorio.