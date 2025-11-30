RC Auto, Calabria tra le più care d’Italia: a Cosenza la quota più alta di over 60 proprietari di auto

COSENZA – Quasi un quarto dei proprietari di auto in Italia è over 60. E’ uno dei dati emersi dall’ultimo report di Segugio.it. Negli ultimi 12 mesi, infatti, il 23,3% dei proprietari di veicoli ha più di 60 anni, mentre la fascia più numerosa resta quella tra i 45 e i 59 anni (35,3%). In netto calo invece i giovani: gli under 25 rappresentano appena il 4,2% dei proprietari di auto, mentre la quota tra i 25 e i 34 anni si ferma al 17,1%. I conducenti tra i 35 e i 44 anni costituiscono il 20,1% del totale.

Auto, il disinteresse dei giovani

Un trend che, secondo Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it è particolarmente visibile nei grandi centri urbani: «C’è un crescente disinteresse dei giovani verso il possesso dell’auto. Non è più un simbolo di emancipazione come un tempo e il costo dell’RC auto pesa molto su chi ha poca esperienza alla guida», commenta Anzaghi.

Aumentano le RC Auto pagate a rate: quasi il 28% sceglie la rateizzazione

Con un premio medio pari a 482,19 euro a ottobre 2025 (valore in linea con i 486,53 euro del mese precedente), sempre più automobilisti scelgono di ammortizzare la spesa. Il 27,9% dei consumatori, infatti, preferisce pagare la propria RC Auto a rate. A livello nazionale, l’assistenza stradale è la garanzia accessoria più diffusa: scelta nel 47,2% delle polizze, costa in media 23,03 euro. Piemonte e Lombardia guidano la classifica (51,6% e 51,5%), mentre il Molise registra la quota più bassa (35,9%), nonostante un prezzo inferiore alla media.

Seguono l’infortunio del conducente (31,9% – 26,16 € in media) e la garanzia furto e incendio (20,8%). Quest’ultima presenta però enormi differenze territoriali: in Campania è scelta solo dal 3,8% degli automobilisti a fronte di un premio medio di 443,72 €, oltre quattro volte la media nazionale; in Puglia, dove costa 428,86 €, la sottoscrive solo il 4,5%. Le regioni più convenienti sono Friuli-Venezia Giulia (50,21 €) e Veneto (56,69 €). La garanzia più costosa resta quella contro gli eventi naturali: 188,37 euro annui, con una penetrazione del 5,8%. In Lombardia si sale a 259,36 € (9,3% di penetrazione) e in Veneto a 255,38 € (6,8%). La più economica è invece la tutela legale, con un costo medio di 14,50 € e una diffusione del 27,5%.

Cosenza spicca per la quota di proprietari over 60

Il report evidenzia forti eterogeneità anche in Calabria, regione che presenta alcuni dei dati più particolari d’Italia, soprattutto per quanto riguarda Cosenza, dove si registra una delle quote più alte di automobilisti over 60 del Paese (dato ricavato dal trend nazionale e dai valori regionali riportati). Per la garanzia Assistenza Stradale, la penetrazione più alta si registra nella provincia di Vibo Valentia, dove il 43,5% delle polizze include questa copertura, con un costo medio di 23,68 €. Anche per la Tutela Legale è Vibo Valentia a distinguersi, con una penetrazione dell’8,9% e un costo medio di 15,94 €.

La garanzia Infortuni del Conducente vede la penetrazione più elevata a Catanzaro (27,7%), con un costo medio di 26,80 €. Per quanto riguarda la garanzia Furto e Incendio, la penetrazione più alta si trova a Vibo Valentia (20,0%), dove si registra anche il costo medio annuo maggiore, pari a 197,97 €, il più elevato tra tutte le province della regione.

Analizzando la copertura Cristalli, la penetrazione più elevata si registra ancora una volta a Vibo Valentia (11,1%), mentre il costo medio più alto si trova a Crotone (112,49 €). Lo stesso accade anche per la garanzia Eventi Naturali: la provincia con la maggiore penetrazione è ancora Vibo Valentia (5,7%), ma il costo medio più alto si registra a Crotone (95,50 €).

La garanzia Bonus Protetto è più diffusa a Crotone (3,9%), con un costo medio di 29,70 €, mentre il costo medio maggiore della regione (37,12 €) si registra a Reggio Calabria, provincia dove si osservano i prezzi più alti anche per Collisione (133,90 €). Infine, la copertura Atti Vandalici è più diffusa a Vibo Valentia (5,7%), con un costo medio di 78,44 €, minore rispetto a Crotone (122,32 €) dove si registra quello più alto della regione.