Record storico all’aeroporto di Reggio Calabria: 900 mila passeggeri in 11 mesi

REGGIO CALABRIA – L’aeroporto di Reggio Calabria registra un record storico: nei primi undici mesi del 2025 sono transitati ben 900 mila passeggeri, un traguardo mai raggiunto prima nella storia dello scalo dello Stretto. Il dato supera di gran lunga il precedente record del 2024, fermo a 622 mila, e quello del 2006, quando si erano registrati 607 mila utenti.

A far emergere il dato è Francesco Cannizzaro, deputato e segretario regionale di Forza Italia, da sempre impegnato nello sviluppo dell’aeroporto “Tito Minniti”. Secondo Cannizzaro, il risultato è frutto di un lavoro costante e lungimirante della classe dirigente calabrese, guidata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha contribuito in maniera decisiva alla rinascita dell’infrastruttura.

“L’aeroporto dello Stretto è più vivo che mai – ha dichiarato Cannizzaro – e siamo solo all’inizio della sua rinascita. Grazie al lavoro di squadra e agli investimenti programmati, il futuro dello scalo appare promettente, con numeri che superano ogni più rosea aspettativa”. Il successo dello scalo reggino mette in luce non solo il rilancio dell’infrastruttura aeroportuale, ma anche la capacità della Calabria di attrarre viaggiatori e investimenti strategici, confermando quanto possa crescere con programmazione e visione strategica.