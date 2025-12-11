Area Urbana
Le conversazioni
Processo Recovery: armi e narcotraffico a Cosenza, le telefonate dal carcere di Catanzaro
Alla sbarra oltre 100 persone accusate, a vario titolo, di essere parte della matassa di intrecci tra ‘ndrangheta, narcotraffico, usura ed estorsioni nell’area urbana e nella provincia di Cosenza
COSENZA – Il processo Recovery prosegue con le testimonianze di chi ha preso parte alle indagini. Alla sbarra oltre 100 persone accusate, a vario titolo, di essere parte della matassa di intrecci tra ‘ndrangheta, narcotraffico, usura ed estorsioni nell’area urbana e nella provincia di Cosenza.
L’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia scattata all’alba del 14 maggio 2024 ha coinvolto 176 persone. Ritenuta il prosieguo della maxi-inchiesta Reset, indaga le dinamiche interne ai clan cosentini impegnati nel far confluire nella “bacinella” delle cosche i guadagni delle attività illecite. Il gruppo degli italiani, secondo l’accusa, opera in accordo con gli “zingari” ed è capeggiato da Francesco Patitucci per il quale in abbreviato la Dda nei giorni scorsi ha chiesto la condanna a 20 anni di reclusione.
Recovery, prosegue il processo ordinario
In attesa della pronuncia del Gup di Catanzaro sulle posizioni di Patitucci e di altri 75 imputati, prosegue a Cosenza il processo ordinario per circa 100 persone. Ieri il collegio giudicante, del Tribunale di Cosenza, presieduto da Paola Lucente con a latere i giudici Marco Bilotta e Fabio Giuseppe Squillaci ha terminato l’escussione di un teste di polizia giudiziaria iniziata nelle scorse udienze. Si tratta di un maresciallo, il quale in aula ha risposto alle domande del pm Corrado Cubellotti e dei difensori degli imputati coinvolti nelle vicende trattate ieri mattina. Il maresciallo, tra gli argomenti riferiti sugli accertamenti svolti, ha risposto delle analisi svolte sui cellulari sequestrati a Diego Porco nel giorno del suo arresto: uno smartphone e un mini telefono.
Le conversazioni dal carcere
Dispositivi che, secondo le ricostruzioni fatte in aula dal maresciallo, sarebbero serviti a comunicare anche con Riccardo Gaglianese, detenuto nel carcere di Catanzaro. L’imputato, nei mesi scorsi è stato condannato a 20 anni di reclusione in abbreviato (insieme alla compagna Giada Pino – 4 anni) nel processo Open Gates su un circuito di droghe e cellulari nel carcere di Siano.
I messaggi trovati nel cellulare di Diego Porco con Giada Pino, sarebbero solleciti a tenere a portata di mano il “piccolino”: «tieni vicino il telefono»; «30 minuti e ti chiama». Parole che la difesa ritiene da ricondurre all’ambito professionale in quanto la donna lavorava all’epoca con Diego Porco in un’autofficina e aveva un’attività di autonoleggio.
Mini cellulare e droghe in carcere
Gaglianese avrebbe chiesto, dal carcere usando l’utenza del micro telefono, se un’altra persona indicata come Cesar avesse anche lui il “piccolino” così da poterlo contattare. E successivamente avrebbe preteso giustificazioni sul perché questo soggetto non rispondesse, fino a ricevere rassicurazioni: «tra poco ci troviamo».
Tra le conversazioni captate il teste ha raccontato di dialoghi che coinvolgono Diego Porco e Bruno Carlo (in attesa di giudizio in abbreviato, chiesti 20 anni). Discussioni che, secondo l’accusa, sarebbero riferibili a stupefacenti recapitati in carcere a Gaglianese: «Gliel’hai mandata buona a Riccardo?»; «Voleva le canne e 5 grammi»; «L’altra volta gli ho mandato 100 grammi di erba a Paola».
Un parziale racconto dei rapporti tra coimputati che, secondo il maresciallo, operavano in maniera tale che Diego Porco rifornisse di armi Carlo Bruno. Un’ipotesi legata al ritrovamento, nel 2021, in un garage dei grattacieli di via degli Stadi dove vive Diego Porco, di mezzo chilo di cocaina e un piccolo arsenale: 1 mitraglietta uzi con silenziatore, 100 proiettili di pistola calibro 9 e un ordigno esplosivo di grosse dimensioni. Il processo intanto prosegue a ritmo serrato, udienza rinviata al 12 dicembre.
I nomi degli imputati nel processo ordinario
Avolio Luigi
Basile Antonio
Bartolomeo Bruno
Bartucci Federica
Berisa Toni
Bertocco Enzo
Bevilacqua Antonio
Bevilacqua Armando
Bevilacqua Luca
Campobasso Guerino
Caputo Antonio
Carolei Giuseppe
Caruso Giuliano
Castiglia Luisiana
Castiglia William
Chianello Giuseppe
Chimenti Daniel
Chimenti Elmiro
Ciarlo Fabio
Cipolla Egidio
Ciranno Fabiano
Conte Cesare
Dalipaj Fatjona
D’Ambrosio Adolfo detto “Bomber”
D’Elia Attilio detto “Christian”
D’Elia Massimiliano
De Francesco Valentino
De Grandis Francesco
De Rose Maria
De Rose Mattia
Della Cananea Maurizio
Erra Immacolata
Esposito Milva
Falvo Occhiuto Pamela
Fantasia Gianluca
Foggetti Marco
Francesco Calvelli Bruno
Francesco Caputo Antonio
Franco Conforti Umberto
Gaglianese Riccardo
Giordano Cristian
Castiglia Giulio
Gozzi Giuseppe
Greco Paolo
Guarnieri Francesco
Guido Salvatore
Guido Silvia
Granata Filippo Maria Rende
Guzzo Pierpaolo
La Cava Giuseppe
Le Piane Francesco
Lio Carmine
Longo Giuseppe
Lupo Luciano
Marchiotti Barbara
Marchiotti Francesco
Mazza Pietro
Mignolo Ottavio
Montalto Kevin
Morrone Antonio
Mosciaro Francesco
Mustica Attilio
Natale Tatjana
Noblea Stefano
Parise Antonio
Pasqua Roberto
Pati Rosina
Patitucci Patrick
Pescatore Antonella
Picarelli Richelmo
Capalbo Pietro
Pino Giada
Pino Vittorio
Porco Diego
Presta Angelina
Presta Massimiliano
Pugliese Andrea
Pugliese Simona
Recchia Paolo
Rosanna Occhiuto Luisa
Ruà Natale
Ruà Anna Dina
Rudisi Andrea
Rudisi Michele
Segreti Antonio
Sena Evis
Sirangelo Mario
Sirufo Alfredo
Spagnolo Giuseppe
Stephen Castorina Michael
Verta Francesco
Viapiana Francesco
Violi Giuseppe
Zungri Salvatore
Zupo William
I nomi degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato
ABBRUZZESE Cosimo
APUZZO Emanuele
ARIELLO Salvatore
BARTOLOMEO Giuseppe
BARTONE Gaetano
BEVILACQUA Leonardo
BRUNO Carlo
BRUNO Dimitri
CACOZZA Umberto
CAPITANO Antonio
CAPITANO Luigia
CAPUTO Vincenzo
CARDAMONE Augusto
CARRIERI Simone
CASOLE Stefano
CHIMENTI Domenico
CROCCO Agnese
D’ALESSANDRO Marco
D’AMBROSIO Pamela
D’ELIA Andrea
DE LUCA Francesco Costantino
DE MARCO Simone
DE MARI Pietro
DE VUONO Armando
DE VUONO Vanessa
DI PUPPO Michele
ELIA Paolo
ESPOSITO Manuel
FERRISE Simone
FORTE Danilo
GAROFALO Luigi Antonio
GEDEONE Michele
GENTILE Francesco
GERMANO Pasquale
GIANNINI Claudio
GRECO Francesco
GRUPILLO Francesco
ILLUMINATO Antonio
LA CAVA Francesco
LA CAVA Salvatore
LIGUORI Rolando
LO POLITO Massimiliano
LO POLITO Nadia
LUCANTO Marco
MAZZEI Alessandro
MAZZEI Pietro
MEDURI Alessandro
MEDURI Filippo
MEDURI Francesco
MEDURI Pietrangelo
MONACO Daniela
MONTUALDISTA Ivan
MORRONE Alessandro
MORRONE Giuseppe
OCCHIUZZO Filippo
PATI Christian
PATI Salvatore
PATITUCCI Francesco
PIROMALLO Mario
PITTINO Aurelio
PORCARO Roberto
PREZIOSO Manuel
PROVENZANO Giuseppe
QUARTA Cesare
RENDE Michele
RICCA Luigi
SCORZA Franco
SGANGA Gianfranco
SILANO Carmelo
SIRANGELO Antonio
SPOSATO Mattia Namik
STRANGIO Francesco
TRIMBOLI Giuseppe
TROTTA Luca
TURBOLI Alberto
TURBOLI Danilo
