Processo Recovery: armi e narcotraffico a Cosenza, le telefonate dal carcere di Catanzaro

COSENZA – Il processo Recovery prosegue con le testimonianze di chi ha preso parte alle indagini. Alla sbarra oltre 100 persone accusate, a vario titolo, di essere parte della matassa di intrecci tra ‘ndrangheta, narcotraffico, usura ed estorsioni nell’area urbana e nella provincia di Cosenza.

L’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia scattata all’alba del 14 maggio 2024 ha coinvolto 176 persone. Ritenuta il prosieguo della maxi-inchiesta Reset, indaga le dinamiche interne ai clan cosentini impegnati nel far confluire nella “bacinella” delle cosche i guadagni delle attività illecite. Il gruppo degli italiani, secondo l’accusa, opera in accordo con gli “zingari” ed è capeggiato da Francesco Patitucci per il quale in abbreviato la Dda nei giorni scorsi ha chiesto la condanna a 20 anni di reclusione.

Recovery, prosegue il processo ordinario

In attesa della pronuncia del Gup di Catanzaro sulle posizioni di Patitucci e di altri 75 imputati, prosegue a Cosenza il processo ordinario per circa 100 persone. Ieri il collegio giudicante, del Tribunale di Cosenza, presieduto da Paola Lucente con a latere i giudici Marco Bilotta e Fabio Giuseppe Squillaci ha terminato l’escussione di un teste di polizia giudiziaria iniziata nelle scorse udienze. Si tratta di un maresciallo, il quale in aula ha risposto alle domande del pm Corrado Cubellotti e dei difensori degli imputati coinvolti nelle vicende trattate ieri mattina. Il maresciallo, tra gli argomenti riferiti sugli accertamenti svolti, ha risposto delle analisi svolte sui cellulari sequestrati a Diego Porco nel giorno del suo arresto: uno smartphone e un mini telefono.

Le conversazioni dal carcere

Dispositivi che, secondo le ricostruzioni fatte in aula dal maresciallo, sarebbero serviti a comunicare anche con Riccardo Gaglianese, detenuto nel carcere di Catanzaro. L’imputato, nei mesi scorsi è stato condannato a 20 anni di reclusione in abbreviato (insieme alla compagna Giada Pino – 4 anni) nel processo Open Gates su un circuito di droghe e cellulari nel carcere di Siano.

I messaggi trovati nel cellulare di Diego Porco con Giada Pino, sarebbero solleciti a tenere a portata di mano il “piccolino”: «tieni vicino il telefono»; «30 minuti e ti chiama». Parole che la difesa ritiene da ricondurre all’ambito professionale in quanto la donna lavorava all’epoca con Diego Porco in un’autofficina e aveva un’attività di autonoleggio.

Mini cellulare e droghe in carcere

Gaglianese avrebbe chiesto, dal carcere usando l’utenza del micro telefono, se un’altra persona indicata come Cesar avesse anche lui il “piccolino” così da poterlo contattare. E successivamente avrebbe preteso giustificazioni sul perché questo soggetto non rispondesse, fino a ricevere rassicurazioni: «tra poco ci troviamo».

Tra le conversazioni captate il teste ha raccontato di dialoghi che coinvolgono Diego Porco e Bruno Carlo (in attesa di giudizio in abbreviato, chiesti 20 anni). Discussioni che, secondo l’accusa, sarebbero riferibili a stupefacenti recapitati in carcere a Gaglianese: «Gliel’hai mandata buona a Riccardo?»; «Voleva le canne e 5 grammi»; «L’altra volta gli ho mandato 100 grammi di erba a Paola».

Un parziale racconto dei rapporti tra coimputati che, secondo il maresciallo, operavano in maniera tale che Diego Porco rifornisse di armi Carlo Bruno. Un’ipotesi legata al ritrovamento, nel 2021, in un garage dei grattacieli di via degli Stadi dove vive Diego Porco, di mezzo chilo di cocaina e un piccolo arsenale: 1 mitraglietta uzi con silenziatore, 100 proiettili di pistola calibro 9 e un ordigno esplosivo di grosse dimensioni. Il processo intanto prosegue a ritmo serrato, udienza rinviata al 12 dicembre.

I nomi degli imputati nel processo ordinario

Avolio Luigi

Basile Antonio

Bartolomeo Bruno

Bartucci Federica

Berisa Toni

Bertocco Enzo

Bevilacqua Antonio

Bevilacqua Armando

Bevilacqua Luca

Campobasso Guerino

Caputo Antonio

Carolei Giuseppe

Caruso Giuliano

Castiglia Luisiana

Castiglia William

Chianello Giuseppe

Chimenti Daniel

Chimenti Elmiro

Ciarlo Fabio

Cipolla Egidio

Ciranno Fabiano

Conte Cesare

Dalipaj Fatjona

D’Ambrosio Adolfo detto “Bomber”

D’Elia Attilio detto “Christian”

D’Elia Massimiliano

De Francesco Valentino

De Grandis Francesco

De Rose Maria

De Rose Mattia

Della Cananea Maurizio

Erra Immacolata

Esposito Milva

Falvo Occhiuto Pamela

Fantasia Gianluca

Foggetti Marco

Francesco Calvelli Bruno

Francesco Caputo Antonio

Franco Conforti Umberto

Gaglianese Riccardo

Giordano Cristian

Castiglia Giulio

Gozzi Giuseppe

Greco Paolo

Guarnieri Francesco

Guido Salvatore

Guido Silvia

Granata Filippo Maria Rende

Guzzo Pierpaolo

La Cava Giuseppe

Le Piane Francesco

Lio Carmine

Longo Giuseppe

Lupo Luciano

Marchiotti Barbara

Marchiotti Francesco

Mazza Pietro

Mignolo Ottavio

Montalto Kevin

Morrone Antonio

Mosciaro Francesco

Mustica Attilio

Natale Tatjana

Noblea Stefano

Parise Antonio

Pasqua Roberto

Pati Rosina

Patitucci Patrick

Pescatore Antonella

Picarelli Richelmo

Capalbo Pietro

Pino Giada

Pino Vittorio

Porco Diego

Presta Angelina

Presta Massimiliano

Pugliese Andrea

Pugliese Simona

Recchia Paolo

Rosanna Occhiuto Luisa

Ruà Natale

Ruà Anna Dina

Rudisi Andrea

Rudisi Michele

Segreti Antonio

Sena Evis

Sirangelo Mario

Sirufo Alfredo

Spagnolo Giuseppe

Stephen Castorina Michael

Verta Francesco

Viapiana Francesco

Violi Giuseppe

Zungri Salvatore

Zupo William

I nomi degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato

ABBRUZZESE Cosimo

APUZZO Emanuele

ARIELLO Salvatore

BARTOLOMEO Giuseppe

BARTONE Gaetano

BEVILACQUA Leonardo

BRUNO Carlo

BRUNO Dimitri

CACOZZA Umberto

CAPITANO Antonio

CAPITANO Luigia

CAPUTO Vincenzo

CARDAMONE Augusto

CARRIERI Simone

CASOLE Stefano

CHIMENTI Domenico

CROCCO Agnese

D’ALESSANDRO Marco

D’AMBROSIO Pamela

D’ELIA Andrea

DE LUCA Francesco Costantino

DE MARCO Simone

DE MARI Pietro

DE VUONO Armando

DE VUONO Vanessa

DI PUPPO Michele

ELIA Paolo

ESPOSITO Manuel

FERRISE Simone

FORTE Danilo

GAROFALO Luigi Antonio

GEDEONE Michele

GENTILE Francesco

GERMANO Pasquale

GIANNINI Claudio

GRECO Francesco

GRUPILLO Francesco

ILLUMINATO Antonio

LA CAVA Francesco

LA CAVA Salvatore

LIGUORI Rolando

LO POLITO Massimiliano

LO POLITO Nadia

LUCANTO Marco

MAZZEI Alessandro

MAZZEI Pietro

MEDURI Alessandro

MEDURI Filippo

MEDURI Francesco

MEDURI Pietrangelo

MONACO Daniela

MONTUALDISTA Ivan

MORRONE Alessandro

MORRONE Giuseppe

OCCHIUZZO Filippo

PATI Christian

PATI Salvatore

PATITUCCI Francesco

PIROMALLO Mario

PITTINO Aurelio

PORCARO Roberto

PREZIOSO Manuel

PROVENZANO Giuseppe

QUARTA Cesare

RENDE Michele

RICCA Luigi

SCORZA Franco

SGANGA Gianfranco

SILANO Carmelo

SIRANGELO Antonio

SPOSATO Mattia Namik

STRANGIO Francesco

TRIMBOLI Giuseppe

TROTTA Luca

TURBOLI Alberto

TURBOLI Danilo