COSENZA – Si avvia verso le fasi decisive il processo scaturito dall’operazione “Recovery”, l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che due anni fa ha colpito una delle più estese reti di narcotraffico attive nel territorio cosentino con oltre 120 arresti. Fiumi di droga tra Cosenza, l’area urbana e la provincia Sono 176 indagati complessivi, ma 75 avevanoi optato per il rito abbreviato per i qual ieri il PM Corrado Cubellotti chiesto complessivamente oltre 600 anni di carcere. Le indagini avevano messo in evidenza una fitta rete di sottogruppi criminali che gestiva traffico e spaccio di droga, ma anche estorsioni, lesioni aggravate, reati in materia di armi e diversi episodi di furto.

L’operazione “Recovery” nata da una costola di “Reset”

L’operazione è considerata una costola della maxi-inchiesta “Reset” ced aveva fatto luce sull’esistenza di una struttura unitaria di ’ndrangheta, una sorta di confederazione in grado di controllare settori strategici tra Cosenza, l’area urbana, la Valle del Crati, l’Esaro e alcune zone del Tirreno. L’inchiesta ha documentato il ruolo centrale di due gruppi criminali: il cosiddetto “clan degli italiani”, riconducibile alle famiglie Lanzino-Patitucci e il “clan degli Zingari” degli Abbruzzese, noti come “Banana”. Gli investigatori parlano di un sistema coordinato, basato su cassa comune, spartizione dei territori e alleanze con gruppi satellite attivi anche nella Sibaritide e in altri centri della provincia.

Chieste pene pesanti

Durante la requisitoria, il PM della DDA ha chiesto pesanti condanne per i principali imputati ritenuti al centro del traffico di droga: Antonio Illuminato (20 anni) Carlo Bruno (20 anni) Filippo Meduri (20 anni) Francesco Patitucci (20 anni) Gianfranco Sganga (20 anni) Marco Lucanto (18 anni) Michele Di Puppo (16 anni) Mario Piromallo (16 anni) Marco D’Alessandro (16 anni e 6 mesi) Roberto Porcaro (20 anni). Molti di questi nomi erano già comparsi nel fascicolo “Reset”, che aveva ricostruito gli assetti e gli interessi delle consorterie cosentine impegnate in un “consociativismo mafioso” definito dagli inquirenti stabile e organizzato.

Un traffico di droga: eroina dal reggino, cocaina e hashish da più canali

Secondo la Dda, l’operazione “Recovery” rappresenta la naturale prosecuzione di “Reset” e fotografa un sistema criminale che, nonostante i precedenti arresti, avrebbe continuato ad alimentare il traffico di droga e le estorsioni. L’approvvigionamento degli stupefacenti sarebbe avvenuto tramite diversi canali: eroina proveniente da Africo Nuovo nel Reggino, cocaina, hashish e marijuana introdotte nel Cosentino attraverso altre reti criminali. In più gli inquirenti hanno accertato alleanze operative con il clan Abbruzzese e con sette gruppi satellite attivi nel territorio.

La ricostruzione dell’organizzazione è stata possibile grazie a un’imponente attività investigativa condotta dalla Dda di Catanzaro, basata su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, analisi di immagini degli impianti di videosorveglianza, servizi di geolocalizzazione, appostamenti e controlli, perquisizioni e sequestri mirati con contributi dei collaboratori di giustizia, già centrali in “Reset”.

Un sistema mafioso radicato a Cosenza e non solo

Per gli inquirenti, il quadro emerso confermava l’esistenza di una struttura capillare e radicata, che avrebbe governato i rapporti tra i gruppi criminali di Cosenza e dell’hinterland, mantenendo il controllo del mercato della droga e condizionando pesantemente l’economia locale. Nei prossimi mesi il tribunale deciderà sulle richieste della Dda, in un processo che potrebbe segnare una svolta nel contrasto alla criminalità organizzata nel Cosentino.

“Recovery” le richieste di condanna della Dda

RUNO Carlo – 20 anni

ILLUMINATO Antonio – 20 anni

MEDURI Filippo – 20 anni

PATITUCCI Francesco – 20 anni

PORCARO Roberto – 20 anni

RENDE Michele – 20 anni

SGANGA Gianfranco – 20 anni

LUCANTO Marco – 18 anni

D’ALESSANDRO Marco – 16 anni e 4 mesi

DI PUPPO Michele – 16 anni e 2 mesi

ESPOSITO Manuel – 16 anni

PIROMALLO Mario – 16 anni

DE VUONO Armando – 12 anni

MEDURI Alessandro – 12 anni

APUZZO Emanuele – 10 anni e 8 mesi

GRUPILLO Francesco – 10 anni e 8 mesi

BEVILACQUA Antonio – 10 anni

MEDURI Francesco – 10 anni

MEDURI Pietrangelo – 10 anni

ABBRUZZESE Cosimo – 8 anni e 6 mesi

BRUNO Dimitri – 8 anni e 6 mesi

CAPUTO Vincenzo – 8 anni e 6 mesi

ELIA Paolo – 8 anni e 6 mesi

LO POLITO Massimiliano – 8 anni e 6 mesi

LO POLITO Nadia – 8 anni e 6 mesi

PROVENZANO Giuseppe – 8 anni e 6 mesi

CACOZZA Umberto – 8 anni e 4 mesi

CARDAMONE Augusto – 8 anni e 4 mesi

CROCCO Agnese – 8 anni e 4 mesi

D’AMBROSIO Pamela – 8 anni e 4 mesi

TURBOLI Danilo – 8 anni e 4 mesi

LIGUORI Rolando – 8 anni e 3 mesi

QUARTA Cesare – 8 anni e 3 mesi

DE LUCA Francesco Costantino – 8 anni e 2 mesi

DE VUONO Vanessa – 8 anni e 2 mesi

GAROFALO Luigi Antonio – 8 anni e 2 mesi

LA CAVA Francesco – 8 anni e 2 mesi

MONACO Daniela – 8 anni e 2 mesi

PATI Christian – 8 anni e 2 mesi

TURBOLI Alberto – 8 anni e 2 mesi

BARTOLOMEO Giuseppe – 8 anni

BARTONE Gaetano – 8 anni

BEVILACQUA Leonardo – 8 anni

CARRIERI Simone – 8 anni

CASOLE Stefano – 8 anni

D’ELIA Andrea – 8 anni

FERRISE Simone – 8 anni

GERMANO Pasquale – 8 anni

MAZZEI Pietro – 8 anni

MONTUALDISTA Ivan – 8 anni

PATI Salvatore – 8 anni

STRANGIO Francesco – 8 anni

TROTTA Luca – 8 anni

DE MARCO Simone – 6 anni e 2 mesi

GRECO Francesco – 6 anni e 2 mesi

MORRONE Alessandro – 6 anni

OCCHIUZZO Filippo – 6 anni

SCORZA Franco – 6 anni

SPOSATO Mattia Namik – 6 anni

TRIMBOLI Giuseppe – 4 anni e 4 mesi

MORRONE Giuseppe – 4 anni e 2 mesi

DE MARI Pietro – 4 anni

MAZZEI Alessandro – 4 anni

PREZIOSO Manuel – 4 anni

SIRANGELO Antonio – 4 anni

CAPITANO Antonio – 2 anni

CAPITANO Luigia – 2 anni

CHIMENTI Domenico – 2 anni

GENTILE Francesco – 2 anni

RICCA Luigi – 2 anni

ASSOLUZIONI

FORTE Danilo – Assoluzione

GEDEONE Michele – Assoluzione

GIANNINI Claudio – Assoluzione

PITTINO Aurelio – Assoluzione

SILANO Carmelo – Assoluzione