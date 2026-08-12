Referendum in Calabria, si vota sul nuovo Statuto regionale il 29 novembre

CATANZARO – È ufficiale la data del referendum popolare sulla riforma dello Statuto della Regione Calabria. Il presidente Roberto Occhiuto ha indetto la consultazione per domenica 29 novembre 2026: si voterà dalle 7 alle 22, nella sola giornata di domenica, e saranno chiamati alle urne tutti gli elettori calabresi.

Referendum sulla riforma dello Statuto: il quesito agli elettori

Il referendum riguarda la legge regionale del 3 marzo 2026, numero 9, che interviene sull’assetto istituzionale della Regione, prevedendo tra le altre novità l’introduzione della figura dei sottosegretari e l’ampliamento della Giunta.

I cittadini saranno chiamati a esprimersi sul testo della legge statutaria approvato dal Consiglio regionale con una seconda deliberazione il 27 gennaio 2026. La consultazione arriva dopo che l’Ufficio centrale regionale per il referendum, istituito presso la Corte d’Appello di Catanzaro, ha dichiarato ammissibile la richiesta presentata da sette consiglieri regionali. Il voto rappresenterà dunque un passaggio decisivo sul futuro assetto istituzionale della Regione.

Il ricorso al Tar

Parallelamente all’iter referendario resta aperto il contenzioso davanti al Tar di Catanzaro. Il tribunale amministrativo ha fissato per il 2 settembre la camera di consiglio sul ricorso presentato dalla Regione. Il decreto di indizione precisa che il referendum viene convocato nelle more della decisione dell’autorità giudiziaria. La consultazione, quindi, è stata formalmente fissata per il 29 novembre, ma il quadro potrebbe essere influenzato dall’esito del procedimento davanti al Tar.