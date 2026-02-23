Referendum, Giuseppe Conte all’Unical: «Tentativo del governo di controllare la giustizia»

RENDE – “È ignorante chi dice che questo referendum migliora il servizio giustizia, non ci sono investimenti, non c’è nulla a favore dei cittadini. C’è molto invece a favore della casta dei politici”. Queste le parole pronunciate, questa mattina nell’aula Caldora dell’Unical da Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, che ha partecipato ad un dibattito sul referendum riguardante la riforma della giustizia.

“Con un trucco molto sofisticato hanno disarticolato e riscritto la Costruzione in modo da mettere sotto il controllo del governo di turno i pubblici ministeri, che loro tanto temono per le inchieste. La sostanza della riforma è di riportare e mettere sotto il tacco del governo di turno la magistratura” ha ribadito Conte.

“Adesso che hanno visto la rimonta del no dicono che l’esito del referendum non è un giudizio sul governo. Questa – ha aggiunto il leader pentastellato – è l’unica significativa riforma che loro portano ai cittadini italiani dopo quattro anni di governo. Si vantano della stabilità ma la stabilità non è un valore in sé, la stabilità è se fai qualcosa per famiglie e imprese. Non mi sembra qui che la situazione stia migliorando, anzi peggiora sempre”.

Conte all’Unical per il fronte del no: “Meloni attacca tutti i giorni i magistrati”

“L’unica cosa che stanno portando a casa è questa riforma della magistratura che, lo abbiamo detto, non serve ai cittadini. Giorgia Meloni dovrebbe farsi un esame di coscienza e valutare cosa fare se vincesse il no”, ha sottolineato ancora Conte.

Una menzione Conte, subito dopo l’incontro, l’ha fatta per la premier: “La Meloni scende in campo in questa campagna referendaria attaccando tutti i giorni i magistrati, con video e anche con menzogne, però fa scena muta e non dice nulla contro i dazi illegittimi di Trump. Non fa nulla per famiglie, imprese, ma programmano sempre miliardi su miliardi per le armi” ha aggiutno Giuseppe Conte.

Il pensiero di Conte per le zone alluvionate

Un pensiero da parte del leader dei 5 Stelle anche per le persone che negli scorsi giorni hanno subito l’ondata di maltempo in Calabria ed in particolar modo alla piana di Sibari.”Quando si spengono i riflettori è il momento più importante per tenere l’attenzione sempre vigile perché dopo il clamore mediatico servono le risposte. Chi ha subito i danni ha bisogno di una risposta continua, costante, per questo oggi saremo a Sibari in punta di piedi, discretamente, ma anche orgogliosi di aver dato un piccolo contributo perché c’è quel milione come ricorderete, tagliando i nostri stipendi, che abbiamo stanziato per la Calabria per le altre regioni martoriate dal maltempo”.

Conte raggiungerà il Comune di Corigliano Rossano, fermandosi presso la Chiesa di San Telesforo di Thurio dove parteciperà ad un incontro con cittadini e imprenditori delle aziende alluvionate.