Referendum giustizia: nasce a Cosenza il comitato ‘Si Separa’ con nomi illustri del panorama giuridico

COSENZA – Nasce anche a Cosenza il comitato “Si Separa” su impulso dell’avvocato penalista e criminologa Chiara Penna che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in vista del referendum costituzionale sulla giustizia che chiamerà i cittadini ad esprimersi, probabilmente nella prima metà del mese di Marzo 2026.

“Il comitato ‘Si Separa’ di Cosenza – ha dichiarato Chiara Penna – che ha quali fondatori personalità di rilievo del panorama giuridico italiano, primo tra tutti l’avv. Giandomenico Caiazza, presidente del Comitato, porrá in essere una serie di iniziative per spiegare ai cittadini l’importanza di questo referendum, specificando che i temi trattati e gli obiettivi perseguiti non possono ascriversi ad una parte politica, in particolare alla destra. Anzi, hanno radici socialiste e coinvolgono trasversalmente tutti trovando fondamento nella nostra Costituzione.

Non a caso tra i soci fondatori del comitato vi sono anche Alessandro Barbano, Luigi Bobbio, Antonio Di Pietro e Matteo Hallisey. Questo comitato – prosegue l’avvocato Penna – darà risposte alle domande di quanti vorranno approfondire il tema del referendum anche attraverso iniziative pubbliche che saranno programmate a breve e che vedranno la partecipazione di alcuni dei fondatori del comitato Nazionale.” “Il mio invito – conclude l’avvocato Chiara Penna – è quello di partecipare attivamente alle iniziative che nelle prossime settimane verranno calendarizzate e ad aderire al comitato attraverso l’iscrizione sul sito www.sisepara.it”