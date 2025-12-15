Regionali, Enza Bruno Bossio presenta ricorso contro l’elezione di Rosellina Madeo

CATANZARO – È stato depositato al Tribunale di Catanzaro un ricorso relativo alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre scorsi, con cui si chiede la dichiarazione di ineleggibilità della consigliera regionale Rosellina Madeo, eletta nella circoscrizione nord nella lista del Partito Democratico.

L’istanza è stata presentata da Enza Bruno Bossio, prima dei non eletti, assistita dall’avvocato Oreste Morcavallo. Secondo quanto riportato nel ricorso, Madeo avrebbe continuato a ricoprire la carica di vicepresidente della Commissione Pari opportunità della Regione durante e anche dopo la campagna elettorale per le regionali, una circostanza che, a giudizio della ricorrente, configurerebbe una condizione di ineleggibilità.

Enza Bruno Bossio, il ricorso

Nel ricorso si evidenzia inoltre che, nello stesso periodo, Rosellina Madeo avrebbe mantenuto anche l’incarico di presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, elemento che viene indicato come ulteriore profilo di incompatibilità. Sulla vicenda sarà ora il Tribunale di Catanzaro a pronunciarsi, valutando la fondatezza delle contestazioni sollevate e la regolarità dell’elezione della consigliera regionale.