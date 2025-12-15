Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Regionali, Enza Bruno Bossio presenta ricorso contro l’elezione di Rosellina Madeo

Calabria

Regionali, Enza Bruno Bossio presenta ricorso contro l’elezione di Rosellina Madeo

Enza Bruno Bossio, prima dei non eletti. Depositata al Tribunale di Catanzaro un’istanza per la dichiarazione di ineleggibilità della consigliera Madeo eletta nella circoscrizione nord

Pubblicato

9 secondi fa

il

Enza Bruno Bossio - Rosellina Madeo

CATANZARO – È stato depositato al Tribunale di Catanzaro un ricorso relativo alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre scorsi, con cui si chiede la dichiarazione di ineleggibilità della consigliera regionale Rosellina Madeo, eletta nella circoscrizione nord nella lista del Partito Democratico.

L’istanza è stata presentata da Enza Bruno Bossio, prima dei non eletti, assistita dall’avvocato Oreste Morcavallo. Secondo quanto riportato nel ricorso, Madeo avrebbe continuato a ricoprire la carica di vicepresidente della Commissione Pari opportunità della Regione durante e anche dopo la campagna elettorale per le regionali, una circostanza che, a giudizio della ricorrente, configurerebbe una condizione di ineleggibilità.

Enza Bruno Bossio, il ricorso

Nel ricorso si evidenzia inoltre che, nello stesso periodo, Rosellina Madeo avrebbe mantenuto anche l’incarico di presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, elemento che viene indicato come ulteriore profilo di incompatibilità. Sulla vicenda sarà ora il Tribunale di Catanzaro a pronunciarsi, valutando la fondatezza delle contestazioni sollevate e la regolarità dell’elezione della consigliera regionale.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA