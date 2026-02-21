Regione Calabria, vertice su TIS ed ex LSU/LPU: sindacati chiedono la fine del precariato storico

CATANZARO – Il futuro dei lavoratori TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) e il consolidamento delle posizioni degli ex LSU/LPU sono stati i temi affrontati nel corso dell’ultimo incontro alla Regione Calabria tra il presidente Roberto Occhiuto, l’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese e i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Calabria. Per quanto riguarda i Tirocini di Inclusione Sociale, rispetto ad un bacino di 2600 lavoratori, a breve verranno avviati dei percorsi di assunzione a tempo indeterminato per circa 1800 lavoratori.

“L’obiettivo dell’incontro – ha sottolineato il segretario regionale della CISL Calabria, Giuseppe Lavia – è stato quello di chiudere definitivamente la stagione del precariato storico calabrese e porre fine a questa odiosa forma di sfruttamento. Ovviamente valuteremo le risposte che la Regione Calabria ci darà nelle prossime settimane”.