Nuova alleanza Regione-Ita, trattative all’Enac: verso la scuola piloti in Calabria

Calabria

Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto ha incontrato questa mattina l’amministratore delegato di Ita, Joerg Eberhart per avviare le trattative per avviare una scuola di piloti Ita all’aeroporto di Crotone

Pubblicato

4 minuti fa

il

Ita_Occhiuto_governatore-Calabria
ROMA – Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto ha incontrato questa mattina l’amministratore delegato di Ita, Joerg Eberhart, alla presenza del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma, nella sede Enac a Roma. “L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per approfondire nuove possibilità di collaborazione tra Ita e la Regione, in particolare per quanto riguarda la formazione dei futuri piloti”, ha dichiarato Occiuto.
“Già da alcune settimane stiamo dialogando e valutando insieme l’opportunità di avviare una scuola di piloti Ita presso l’aeroporto di Crotone, un progetto che potrebbe rappresentare un passo significativo per lo sviluppo del territorio e per la crescita del settore dell’aviazione civile in Calabria”.
volo cancellato ita airways parigi milano

La presenza di Ita in Calabria e il potenziale per il territorio

L’interesse di ITA Airways verso la Calabria non nasce oggi: la compagnia ha negli ultimi anni mantenuto una presenza stabile sugli scali calabresi, contribuendo alla connettività della regione con il resto d’Italia e con i principali hub nazionali. Questa interlocuzione con la Regione si inserisce dunque in un percorso più ampio, volto a rafforzare l’integrazione tra il sistema aeroportuale calabrese e le strategie di sviluppo del trasporto aereo nazionale.

Per la Calabria, ospitare una scuola piloti di una compagnia nazionale come Ita significherebbe diventare un punto di riferimento per la formazione aeronautica nel Mezzogiorno. Il progetto avrebbe ricadute positive su più fronti: economia locale, occupazione, indotto dei servizi, crescita del settore turistico e infrastrutturale.

Una scuola piloti a Crotone – ha aggiunto Occhiuto – sarebbe un segnale chiaro di fiducia nelle potenzialità della nostra regione. Collaborare con ITA e con ENAC per un’iniziativa strategica come questa significa guardare al futuro con ambizione e concretezza”.

Ita Airways inside

Verso una nuova fase di collaborazione

Il presidente Di Palma ha espresso apprezzamento per il dialogo avviato, evidenziando come progetti di formazione e specializzazione aeronautica possano rappresentare un forte stimolo per il rilancio degli aeroporti con ampi margini di crescita, come quello di Crotone.

Le prossime settimane saranno decisive per valutare fattibilità tecnica e operativa del progetto. Ma l’incontro romano conferma una volontà comune: fare della Calabria un territorio sempre più centrale nelle strategie aeronautiche nazionali.

