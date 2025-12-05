La Regione approva il Piano di Protezione Civile: individuare i rischi e come intervenire

CATANZARO – La Regione Calabria ha approvato il Piano regionale di Protezione Civile. Si tratta di un documento condiviso con le componenti e le strutture operative del Sistema regionale di Protezione civile a cui è stato dato l’ok nella seduta di giunta che si è tenuta oggi e che stabilisce le azioni per individuare i principali rischi esistenti nel territorio regionale, con l’obiettivo di delineare il modello d’intervento e consentire le azioni di soccorso.

Il documento, fondamentale in funzione della prevenzione non strutturale, prevede inoltre di determinare la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari; di definire i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative interessate del servizio regionale di Protezione civile. Il Piano di Protezione Civile consente, inoltre, di stabilire il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di Protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Oltre al Piano di Protezione Civile, approvato anche il Defr

Nella giornata di oggi, inoltre, l’esecutivo regionale ha anche deliberato il Documento di economia e finanza della Regione Calabria (Defr) per gli anni 2026-2028 nel quale vengono descritti gli scenari economici finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale. Nel Documento viene, inoltre, esposto il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi e della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.