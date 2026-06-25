Rende, 3 furti nei locali in pochi giorni: colpito anche il Pub “The Mine”

RENDE – Dopo gli episodi che hanno già coinvolto il Dehor a Quattromiglia e il Derna Cafè, questa volta è toccato al pub The Mine, situato in via Fellini, nei pressi della rotonda della Statale 107. A rendere pubblico quanto accaduto sono stati i titolari del locale attraverso un post su Facebook, nel quale hanno raccontato la dinamica del furto subito nella notte.

Colpito anche il “The Mine Pub”

“La scorsa notte anche noi abbiamo ricevuto una visita indesiderata. Fortunatamente nessuno di noi era presente e nessuno si è fatto male. Ed è questa la notizia più importante. Perché il problema non è soltanto ciò che viene portato via, ma il fatto che certi eventi stiano diventando sempre più frequenti e vicini alla vita quotidiana di tutti. La sicurezza non riguarda soltanto chi subisce un furto. Riguarda una comunità intera. Per questo crediamo che servano attenzione, collaborazione e presenza da parte di tutti: cittadini, istituzioni e forze dell’ordine”.

“Grati a tutte le persone che ci hanno scritto, chiamato o dedicato un pensiero in queste ore. L’affetto ricevuto vale molto più di qualsiasi cosa sia stata portata via”.

Il tema della sicurezza

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana, percepito come sempre più urgente dai commercianti della zona. La ripetizione di episodi analoghi nel giro di poco tempo alimenta preoccupazione e richiesta di maggiori controlli. Nonostante il danno subito, i titolari hanno voluto sottolineare soprattutto la vicinanza ricevuta da clienti e cittadini, trasformando il sostegno della comunità in un elemento centrale del loro messaggio.