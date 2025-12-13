Segnala una notizia

Rende: Arintha Classica inaugura la nuova edizione con il Duo Sollini-Barbatano

Arintha Classica si apre domani, alla Parrocchia di Sant’Antonio di Rende, sotto la direzione del M° Luigi Vincenzo. In programma musiche di Mozart, Rachmaninov e Sollini. Ingresso gratuito

RENDE – La rassegna concertistica internazionale Arintha Classica apre ufficialmente la sua nuova edizione domenica 14 dicembre alle ore 20, presso la Parrocchia di Sant’Antonio di Rende. Un debutto particolarmente significativo, perché segna i 10 anni di attività della manifestazione diretta dal M° Luigi Vincenzo, ormai punto di riferimento per gli appassionati di musica sul territorio.

L’evento, ad ingresso gratuito, è patrocinato dal Comune di Rende, dall’Accademia Musicale G. Rossini di Rende e Cosenza, dai Frati Minori della Calabria e dal Conservatorio Statale Tchaikovsky. Ad esibirsi uno dei duo pianistici italiani più apprezzati a livello internazionale: il Duo Sollini-Barbatano.

Arintha Classica e l’evento di domani

Il duo, formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, si è imposto sulla scena mondiale grazie alla tecnica impeccabile e alla ricercata sensibilità interpretativa, esibendosi in luoghi simbolo della grande musica come la Philharmonie di Berlino, il Mozarteum di Salisburgo e il Teatro Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi di Izmir. Il concerto, a ingresso gratuito, propone un programma che intreccia capolavori di Mozart, pagine intense di Rachmaninov e composizioni di Sollini, offrendo al pubblico un viaggio sonoro tra classicismo, romanticismo e contemporaneità.

