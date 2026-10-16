Rende, assunti dal Comune altri 3 Tis: «Puntiamo a valorizzare il capitale umamo»

RENDE – Continua il percorso di stabilizzazione intrapreso dal Comunme per i Tis (Tirocinanti di inclusione sociale). Altre tre persone sono entrate, ieri 15 ottobre 2026, nella pianta organica del Comune con la categoria A di Operatori. Questi nuovi tre lavoratori si uniscono a quelli già assunti lo scorso 15 settembre.

Nuovi Tis assunti al Comune di Rende: l’augurio dell’amministrazione

“Anche stavolta – spiega l’amministrazione – in coerenza con la sua tradizione riformista, la Giunta si è spesa per preservare le posizioni lavorative del personale tirocinante e si è impegnata in un percorso di stabilizzazione in concerto con la Regione Calabria e il Centro per l’impiego di Cosenza. Lo sforzo finanziario voluto dal sindaco, Onorevole Sandro Principe, e dalla sua amministrazione mira valorizzare il capitale umano non rappresentativo solo dei lavoratori e delle loro professionalità acquisite, ma anche delle rispettive famiglie”.

Ai nuovi tre arrivati nelle fila dei dipendenti del Comune va da parte dell’amministtazione Principe un augurio di buon lavoro: “che il nuovo ciclo possa condurre a traguardi e risultati sempre più ambiziosi per l’amministrazione comunale”.