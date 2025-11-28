A Rende “Attimi, ritratti, silenzi”: Francesco Lappano presenta il suo “prosimetro coraggioso e contemporaneo”

RENDE – Francesco Lappano presenterà domani, domenica 30 novembre, alle ore 17:30, presso il Museo del Presente di Rende, in Piazza Kennedy, il suo libro “Attimi, Ritratti, Silenzi”, edito da Edizioni Clandestine. L’opera è definita un “prosimetro contemporaneo ibrido e coraggioso”, un testo che fonde poesia e prosa per esplorare le complessità del sentire umano, dalle contraddizioni alle rinascite. Il volume si sviluppa attraverso “tasselli” narrativi e lirici, configurandosi come un “film a diapositive alterne” dove temi universali come la solitudine, l’amore e la ricerca di sé sono le chiavi di un profondo cammino interiore.

Francesco Lappano: l’oggi e il valore della parola

Il libro solleva questioni cruciali sul presente, interrogandosi sul bisogno di autenticità in un’epoca dominata da connessioni superficiali. Offre inoltre uno sguardo sulla crisi dell’artista contemporaneo e sul ruolo dell’arte e della parola in un’Italia che, secondo l’autore, “sembra averne dimenticato il valore”.

L’evento vedrà la partecipazione di diverse figure del panorama culturale e istituzionale. A moderare sarà Antonietta Cozza, delegata alla Cultura del Comune di Cosenza. Interverranno l’autore, Francesco Lappano; Veronica Stellato, assessore del Comune di Rende, l’artista Luigia Granata e il docente Flavio Nimpo.

Francesco Lappano è noto come artista multidisciplinare, che da anni esplora l’intersezione tra parola, immagine e corpo. Autore, performer e narratore visivo, la sua poetica è influenzata dal dialogo con lo yoga e la ricerca sul corpo, inteso come spazio di consapevolezza. La sua produzione artistica, che include la raccolta poetica “Tra illusione e certezza” (2018), lo vede impegnato in eventi nazionali e internazionali, distinguendosi anche come coreografo e docente.