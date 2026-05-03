Rende: caos e disagi sulla pista ciclabile di Viale Principe, tra studenti che attendono i bus e rischi per chi transita

RENDE – Da tempo si registrano disagi lungo la pista ciclabile di viale Principe, dove numerosi cittadini segnalano condizioni di scarsa sicurezza e difficoltà di percorrenza. In particolare, dopo le 13, la presenza di gruppi di studenti che sostano lungo la pista renderebbe complicato il passaggio di biciclette e monopattini. “I ragazzi si mettono a cerchio e occupano tutta la pista ciclabile”, segnala un utente, evidenziando come la situazione si ripeta quotidianamente senza apparenti interventi risolutivi.

La pista ciclabile di viale Principe trasformata in un una fermata

Secondo quanto riferito, il problema si manifesta con maggiore intensità nel primo pomeriggio, coincidente con l’uscita dalle scuole. “Io percorro Rende – Cosenza tutti i giorni – spiega il cittadino – e dalle 13 in poi la situazione diventa pericolosa perché ci sono i ragazzi che escono da scuola e che puntualmente sostano in mezzo alla ciclabile a gruppi”. Le segnalazioni parlano di gruppi che si dispongono lungo il tracciato dedicato alle bici, impedendo di fatto il passaggio o costringendo i ciclisti a manovre rischiose per evitarli.

L’episodio: incidente evitato per un soffio

La situazione ha già portato ad episodi pericolosi: il lettore racconta che, per evitare una ragazza ha urtato “con un piede una bici elettrica che stava al centro della pistae sulla mia destra avevo ragazze della scuola che non si sono spostate. Un incidente causato dall’occupazione della pista e che evidenzia i rischi concreti per l’incolumità di chi utilizza la ciclabile nel rispetto delle regole.

Una situazione, così come viene evidenziato nelle foto, che non sarebbe occasionale, ma quotidiana. Da qui, la richiesta di intervento da parte delle autorità competenti, affinché venga ripristinata la sicurezza e il corretto utilizzo del percorso.

Studenti costretti a sostare in quel punto

A chiarire ulteriormente il contesto sono però i genitori degli studenti, che evidenziano come proprio in quel punto il Comune di Rende abbia istituito una fermata degli autobus. Una circostanza che, di fatto, costringerebbe i ragazzi ad attendere i mezzi pubblici lungo la pista ciclabile, trasformandola in un’area di sosta improvvisata.

Le segnalazioni parlano di una criticità strutturale più che episodica: gruppi di studenti si dispongono lungo il tracciato dedicato alle bici, impedendo il passaggio o costringendo i ciclisti a manovre rischiose; e a rischiare sono anche i ragazzi.