Rende, centri estivi più inclusivi: voucher potenziati per i bambini con disabilità

RENDE – Anche quest’anno tornano i centri estivi in città, ma con una novità: saranno più inclusivi, grazie a nuove iniziative a favore dei bambini con disabilità. Lo fa sapere il Comune che soiega che saranno utilizzati i fondi stanziati dal Dipartimento politiche per la famiglia (Dipofam) della Presidenza del Consiglio per una cifra di 46.552,62 euro, distribuiti sotto forma di voucher alle famiglie dei bambini che fruiranno dei servizi dei quattro campi estivi individuati dall’amministrazione comunale per l’estate 2026.

Ai criteri tradizionali per l’assegnazione, basati sul reddito con criterio progressivo, si aggiunge ora il parametro della disabilità che comporta il raddoppio del voucher o, nei casi più seri di disabilità gravi, la sua triplicazione. Questa misura mira ad azzerare le non poche difficoltà nel reperire personale specializzato nelle disabilità, una difficoltà che rischia di creare disparità molto forti.

Centri estivi a Rende, i contributi previsti per le famiglie

Per accedere ai voucher destinati ai centri estivi, possono fare domanda le famiglie con reddito Isee non superiore a 50.000 euro. All’interno di questo requisito di reddito, i contributi saranno distribuiti sulla base di alcuni scaglioni:

• fino a 25.000 euro di Isee è previsto il rimborso totale delle spese sostenute;

• da 25.001 a 40.000 euro di Isee è previsto il rimborso dell’80% delle spese;

• da 40.001 a 50.000 euro di Isee è previsto il rimborso del 50% delle spese.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è di 100 euro a settimana per ogni minore, per un tetto massimo complessivo di 1.000 euro a testa. Nel caso dei minori con disabilità, non si applicano i criteri economici, quindi il beneficio è erogato a prescindere dal reddito familiare. Il voucher, in questo caso, ammonta a 200 euro a settimana per minore, con una soglia massima complessiva di 2.000 euro a testa.

Questo importo è erogato solo se nel Centro Estivo è presente personale specializzato. Nel caso di disabilità che richiedono un educatore con rapporto uno a uno, il voucher aumenta a 300 euro a settimana con una soglia massima di 3.000 euro per beneficiario.

Termini e presentazione della domanda

Il termine per aderire scade il 10 luglio 2026. Per inviare la domanda e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del portale istituzionale.