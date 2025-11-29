Segnala una notizia

Rende, il Centro Sociale di Dattoli torna a vivere dopo anni di chiusura

Con il centro sociale di Dattoli «ripartiamo dalle periferie per aprire spazi di socialità e di confronto» ha dichiarato l’assessore Ielasi

RENDE (CS) – Il centro sociale di Contrada Dattoli di Rende torna a vivere. «Ripartiamo dalle periferie per aprire spazi di socialità e di confronto. Ed è simbolico abbiamo scelto un quartiere isolato, anche a dispetto della sua prossimità all’Università della Calabria». Così l’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Ielasi durante l’incontro, svoltosi il 27 novembre presso il Centro Sociale di Contrada Dattoli, in vista della riapertura al pubblico di questa importante struttura pubblica.

È stata un’assemblea animata, a cui hanno partecipato gli abitanti della zona e non solo e i rappresentanti di sedici associazioni. Dal dibattito, durato circa due ore, è emersa una serie di proposte che, specifica l’Assessore Ielasi, «ci prepariamo a declinare in maniera pratica». Il discorso del Centro Sociale di Dattoli non è, ovviamente, un caso isolato: «Restituiremo o daremo alla città altri spazi di socialità pubblica e, a breve, riapriremo anche il Centro Sociale “Lanzino” a Saporito».

Intanto, conclude l’Assessore, «abbiamo fatto conoscere questa struttura, chiusa a partire dal periodo del Covid, a molti cittadini». La riapertura ufficiale è prevista durante le imminenti festività natalizie.

