RENDE – Non si ferma l’emergenza furti nell’area urbana di Rende che riaccende l’emergenza sicurezza nel cuore della città. A soli due giorni dall’assalto notturno ai danni della pizzeria Mammarè, la cronaca registra un nuovo colpo. Nel mirino dei malviventi è finito questa volta lo storico Pub L’Accademia, situato tra via Cilea e via Rossini, un vero pilastro della movida rendese.

La dinamica del colpo e lo sfogo dei proprietari

Secondo quanto denunciato dai titolari, i ladri si sono introdotti nella struttura forzando l’ingresso principale durante le ore notturne. Un atto che ha generato non solo danni materiali, ma anche un profondo senso di sconforto in chi, da anni, gestisce l’attività. “Siamo costretti a raccontare quanto accaduto”, spiegano i proprietari. “Un episodio che ci colpisce profondamente, non solo per il danno economico subito, ma anche per il valore simbolico che questo luogo rappresenta per noi e per la città. Da anni il locale è un punto di riferimento, un luogo di incontro condiviso con centinaia di persone”.

Escalation di furti: colpiti due locali nella stessa notte

Il colpo nel Pub di Rende non sarebbe però un episodio isolato. Stando a quanto appreso dagli stessi gestori, nella medesima notte un’altra nota attività del territorio sarebbe stata oggetto di un furto eseguito con modalità pressoché identiche. Questo dettaglio confermerebbe l’azione coordinata di una banda che sta setacciando i locali commerciali del centro di Rende.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono già attive per fare chiarezza sull’accaduto e acquisire eventuali filmati di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. Nonostante l’amarezza, la proprietà del pub ha confermato la volontà di non arrendersi: “Confidiamo nel lavoro delle autorità e continueremo a fare il nostro lavoro con la stessa passione di sempre”.