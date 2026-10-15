Rende, emergenza idrica a Quattromiglia. Scuole rifornite con le autobotti e piano d’emergenza del Comune

RENDE – Ancora disagi per l’erogazione dell’acqua nel territorio comunale di Rende. Nelle ultime 24 ore un’improvvisa interruzione della fornitura idrica ha interessato l’area di Quattromiglia e il quartiere Villaggio Europa, creando disagi ai residenti, alle attività commerciali della zona e alle scuole. L’emergenza è stata innescata da una rottura lungo la condotta adduzione Capodacqua, impianto strategico per la distribuzione idrica del comparto urbano rendese.

Emergenza idrica: Intervento tempestivo di Comune e Sorical

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Sandro Principe ha espresso vicinanza alla cittadinanza, sottolineando la tempestività delle operazioni di ripristino. Sin dalle 06:00 del mattino, l’Assessore all’Ambiente Andrea Cuzzocrea, si è attivato sul campo per coordinare le fasi dell’emergenza. I tecnici di Sorical hanno individuato la falla e completato i lavori di riparazione sulla condotta. Dalla scorsa notte i serbatoi comunali – compreso il serbatoio CEP che alimenta Villaggio Europa – hanno ripreso a erogare acqua, permettendo alla rete idrica di andare progressivamente in pressione.

Scuole aperte e fornitura garantita con le autobotti

Particolare attenzione è stata rivolta agli istituti scolastici del quartiere Europa e a Quattromiglia. Per evitare la chiusura dei plessi e garantire la continuità didattica, la macchina dei soccorsi ha attivato un servizio straordinario di rifornimento tramite autocisterne e autobotti. Entro le ore 10:00 del mattino la fornitura idrica d’emergenza nelle scuole era già completata con successo, consentendo agli studenti di svolgere regolarmente le lezioni senza disservizi igienico-sanitari.

Come confermato dai tecnici di Sorical, la rete si sta riempiendo gradualmente. Tutte le utenze domestiche e commerciali saranno raggiunte dall’acqua nel giro di poche ore. I tempi necessari per il ritorno alla piena normalità potranno tuttavia variare da zona a zona, in base alla posizione geografica dell’immobile, all’altezza dei piani degli edifici e alle condizioni idrauliche e di pressione della condotta locale. Sorical e l’Amministrazione Comunale di Rende hanno assicurato che il monitoraggio della rete proseguirà in maniera capillare fino al definitivo e totale ripristino del servizio.