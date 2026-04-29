A Rende 3 giorni di festa per la SS. Vergine della Pietà: tra fede, danza e spettacoli

RENDE (CS) – La comunità di Rende si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore della SS. Vergine della Pietà. Dal 1° al 3 maggio 2026, l’Associazione Santa Croce promuove un ricco cartellone di appuntamenti che fondono devozione religiosa, intrattenimento popolare e grandi eventi artistici. Tre giornate pensate per coinvolgere l’intera cittadinanza tra spiritualità, tradizione e momenti di aggregazione.

Torna la devozione alla SS. Vergine della Pietà

Le celebrazioni entreranno nel vivo venerdì 1 maggio, giornata dedicata ai fratelli emigrati, con la Santa Messa delle 17:30. La mattina sarà animata da giochi popolari per bambini, mentre la sera la piazza si trasformerà in un grande spazio di socialità. L’Associazione offrirà gratuitamente ai presenti “Pasta e Ceci” e la “Sagra del Dolce”, seguiti da intrattenimento musicale e una tombolata in piazza che promette grande partecipazione e spirito comunitario.

Sabato 2 maggio sarà dedicato agli ammalati, con la Santa Messa delle ore 17:00, seguita dalla processione motorizzata nelle frazioni San Janni, Don Onofrio, Silvi e Felpiano, accompagnata dalla banda musicale di Rende. In serata, dopo la premiazione del torneo di calcio a 5 svolto nei giorni pre-festa, spazio alla grande novità dell’edizione 2026: il “Rende Dance Festival 2026 – Serata di Gala e Solidarietà”.

L’Associazione Santa Croce

L’evento, fortemente voluto dall’Associazione Santa Croce, è stato affidato alla direzione artistica della Maestra Manuela Loizzo, con l’obiettivo di valorizzare le scuole di danza del territorio in un contesto elegante e condiviso. “L’idea alla base del progetto” – spiega la direttrice artistica Manuela Loizzo – “è valorizzare la danza non solo come spettacolo, ma come linguaggio universale capace di unire sensibilità diverse”. La formula sarà non competitiva: nessun vincitore, ma spazio esclusivo all’arte e alla collaborazione in un clima di festa e solidarietà.

Domenica 3 maggio sarà il “Giorno della Festa”. Dopo le celebrazioni del mattino, il pomeriggio sarà caratterizzato dalla solenne processione nelle frazioni Pietà e Nogiano, che culminerà con una suggestiva fiaccolata e la benedizione finale. I festeggiamenti civili si chiuderanno poi con un evento spettacolare: la piazza diventerà una discoteca a cielo aperto con il DJ set “Passa 90’s 2000”, un viaggio musicale tra i successi più iconici di due decenni.

A seguire, il cielo di Rende sarà illuminato da un grande spettacolo pirotecnico, prima della tradizionale estrazione della riffa che chiuderà ufficialmente la manifestazione. L’Associazione Santa Croce invita tutta la cittadinanza a partecipare a questi tre giorni di condivisione, per riscoprire insieme le radici della tradizione locale e celebrare il talento e l’impegno dei giovani artisti.