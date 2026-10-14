Rende, arrivano i fondi PNRR per la scuola di Villaggio Europa: finanziato l’adeguamento antincendio

RENDE – Il Comune, nell’abito dei fondi del PNRR ( (Missione 4 – Istruzione e Ricerca) ha ottenuto l’ammissione formale ad uh importante finanziamento di messa in sicurezza per la scuola di Villaggio Europa. Nel dettaglio il finanziamento è dedicato agli interventi di adeguamento alle norme antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di Villaggio Europa, in via Buenos Aires.

Finanziamento per la scuola di Villaggio Europa grazie al PNRR

L’opera è stata ammessa a finanziamento grazie allo scorrimento delle graduatorie ministeriali legate al PNRR. La comunicazione ufficiale, inviata dall’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, conferma il collocamento in posizione utile dell’intervento contraddistinto dal Cup (Codice unico di progetto) E28H25001450001. Con l’ottenimento delle risorse, il Comune è stato autorizzato ad avviare le procedure propedeutiche alla realizzazione dell’opera.

Un risultato quello ottenuto per la scuola di Villaggio Europa che conferma “la capacità di programmazione e la prontezza dell’amministrazione guidata dall’onorevole Sandro Principe e dalla Giunta comunale nel cogliere le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” fanno sapere dal Comune il primo cittadino, l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Pierpaolo Iantorno e l’assessore all’Istruzione, Stefania Belvedere, esprimendo grande soddisfazione.

Verso i lavori: conclusione entro aprile 2027

La Giunta procederà in tempi rapidi alla sottoscrizione dell’accordo di concessione per garantire il rispetto dei tempi operativi previsti, che fissano il termine dei lavori entro il 30 aprile 2027, insieme al rigoroso rispetto della normativa ambientale e al monitoraggio costante del progetto che riguarda la scuola di Villaggio Europa.

“Questo ulteriore passo concreto conferma l’impegno dell’amministrazione verso una scuola sempre più sicura e moderna. Questo risultato – conclude la Giunta Principe – evidenzia la costante prontezza operativa e la capacità di programmazione dell’amministrazione comunale nel cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento a vantaggio del territorio. L’attenzione per il mondo della scuola e per la tutela degli studenti si riafferma così al centro dell’agenda di governo locale”.