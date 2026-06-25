Rende, furto al Derna Cafè: in due entrano e rubano contanti e sigarette. E’ allarme sicurezza

RENDE – Dopo il colpo notturno al lounge bar Dehor, si apprende di un altro furto che sarebbe stato compiuto ai danni di un bar di Rende, il Derna Cafè situato tra via Mosca e via Londra. L’attività di bar, tabaccheria e gelateria, è stata presa di mira dai malviventi che, poco dopo mezzanotte, sarebbero riusciti a introdursi nel locale forzando una porta laterale.

Secondo quanto emerso a compiere il furto sarebbero state due persone, una delle quali si sarebbe introdotta all’interno, mentre l’altra, avrebbe fatto da palo all’esterno. Dall’attività sarebbero stati portati via il contenitore della cassa automatica, che pare custodisse circa 2mila euro in contanti e anche alcune sigarette elettroniche.

Furto al Derna Caffè di Rende, al vaglio le immagini delle telecamere

L’azione criminale sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate nel locale e i filmati, sono ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Rende, intervenuti sul posto per i rilievi. Intanto cresce la preoccupazione per la sicurezza urbana. Negli ultimi mesi, infatti, Rende così come Cosenza, sono state interessate da una serie di furti ai danni di diversi esercizi commerciali.

Foto: Vivere Rende