Area Urbana

CAOS VIABILITA'

Rende, polemica sui lavori in via Kennedy. La maggioranza replica: “Interventi necessari”

Gli assessori Stefania e Federico Belvedere prendono le distanze dalle dichiarazioni di Chiappetta e ribadiscono il pieno sostegno all’Amministrazione comunale

RENDE (CS) – Non si placa la polemica politica per i lavori in via Kennedy a Rende che in questi giorni di festività natalizie stanno creando disagi agli automobilisti, creando traffico intenso.
La replica arriva oggi dall’ assessore del Comune di Rende Stefania Belvedere e dal consigliere comunale Federico Belvedere che “ritengono doveroso precisare di non condividere né sostenere le dichiarazioni rilasciate e successivamente apparse sulla stampa dal segretario cittadino dell’IdM, Pino Chiappetta, in merito all’avvio dei lavori di via Kennedy”.
Lavori a Rende: “Interventi necessari”

“Al contrario, – precisano in una nota congiunta – sposiamo pienamente le decisioni assunte dall’Amministrazione comunale di Rende, ritenendo che l’intervento in corso risponda a una programmazione attenta e a un interesse pubblico volto al miglioramento della viabilità e della sicurezza urbana.
Comprendiamo che l’esecuzione dei lavori possa determinare inevitabili disagi per i commercianti della zona, soprattutto nel periodo natalizio, ma si tratta di interventi necessari e certamente funzionali a una più razionale e ordinata fluidificazione del traffico cittadino, che non possono essere continuamente rinviati. Per troppo tempo si è assistito all’abitudine di tergiversare, rinunciando a decisioni importanti: un approccio che l’attuale Amministrazione ha scelto consapevolmente di superare.
Restiamo convinti che le scelte operate dall’Amministrazione siano state adottate con senso di responsabilità, nell’interesse generale e nell’ottica di uno sviluppo ordinato e funzionale della città”.
