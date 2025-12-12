A Rende debutta Not Peace Not Love: in scena un attuale adattamento da Aristofane

RENDE – Debutta domani, sabato 13 dicembre alle 19, a Rende lo spettacolo Not Peace Not Love, adattamento contemporaneo da Aristofane. La rappresentazione si terrà al teatro della Parrocchia Sant’Antonio, a Commenda, messa in scena dall’Atelier Teatro del Circolo Auser.

Not Peace Not Love

Il lavoro è un libero adattamento da Aristofane firmato dal maestro Nello Costabile, che ne ha curato la realizzazione con la collaborazione di Anna De Vincenti, responsabile di attori, scenografie, trucco e costumi, questi ultimi realizzati dal laboratorio di cucito “Fare e Disfare”.

Pur nato dalla classicità, il testo risulta sorprendentemente attuale: al centro c’è la riflessione sul ruolo delle donne come motrici di pace, giustizia e cura del bene comune, sulla loro intelligenza politica e sulla capacità di guidare il cambiamento.

A portare in scena questa visione saranno 22 soci under 65, impegnati in un percorso che rispecchia pienamente la missione di Auser: coinvolgere gli anziani come protagonisti dell’azione sociale, promuovendo apprendimento permanente e cittadinanza attiva. Un lavoro corale che dimostra la vitalità della compagnia teatrale del Circolo Auser di Rende. Al termine della rappresentazione, come da tradizione, il pubblico potrà gustare la cuccia dolce di Santa Lucia, preparata e offerta dai soci del Circolo Viale dei Giardini.