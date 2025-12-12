RENDE – Al via da oggi a Rende i lavori per l’installazione della nuova isola spartitraffico tra via Genova e via Kennedy, una delle arterie principali dove molto spesso si crea un vero e proprio imbuto dovuto al traffico e alle auto che arrivano da Cosenza. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha emesso un’apposita ordinanza che dispone il restringimento temporaneo della carreggiata di Via J.F. Kennedy per consentire la realizzazione della nuova aiuola che fa parte di una serie di interventi alla viabilità cittadina che prevedrà anche la realizzazione di due nuove rotonde. L’intervento, richiesto per migliorare la viabilità e riqualificare l’area, avrà una durata prevista di circa un mese.

La nuova isola spartitraffico

Le isole spartitraffico rappresentano un’infrastruttura fondamentale per ordinare i flussi di circolazione e per offrire ai pedoni uno spazio protetto durante l’attraversamento. In particolare, la loro realizzazione viene considerata prioritaria in un’area caratterizzata da traffico intenso e da intersezioni complesse, soprattutto in prossimità della Strada Statale 19 (via Kennedy). Gli interventi puntano a canalizzare il traffico proveniente da via Genova, ridurre le interferenze con i flussi veicolari della SS19 (Via Kennedy) e consentire su, via Trieste, la percorrenza in direzione nord solo ai mezzi del servizio pubblico, così da limitare ulteriormente la congestione.

Rende: modifiche alla circolazione su via Kennedy

I lavori prenderanno il via oggi, venerdì 12 dicembre 2025 e si protrarranno fino al 12 gennaio 2026. Il tratto stradale interessato è quello di Via J.F. Kennedy, compreso tra Via Genova e Via M.L. King e prevedono delle modifiche alla circolazione. In particolare: il restringimento parziale e temporaneo della carreggiata su Via J.F. Kennedy, attivo H24. È stato istituito il divieto di fermata H24 sul lato sinistro della carreggiata, nello stesso tratto. I veicoli in sosta abusiva saranno soggetti a rimozione coatta. Nel tratto interessato dai lavori, sarà istituito un limite massimo di velocità di 30 KM/h.

Deviazioni per mezzi pesanti e autobus

L’ordinanza prevede anche importanti deviazioni per i veicoli di grandi dimensioni su Via Genova. È infatti stato disposto il divieto di transito sul tratto di Via Genova (tra Via Lenin/Via Torino e Via J.F. Kennedy) per i veicoli o complessi per trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 Tonnellate- e i veicoli adibiti al trasporto di persone rientranti nelle categorie M2 e M3 (Autobus). Questi veicoli, provenienti da Via Botticelli e diretti verso Via Kennedy, dovranno ora proseguire obbligatoriamente su Via Torino in direzione Cosenza, attraversare il ponte B. Andreatta, svoltare in località Campagnano di Cosenza (Piscina Comunale) e immettersi su Via Panebianco per raggiungere Via J.F. Kennedy.

Lavori e Sicurezza

L’impresa esecutrice dei lavori è responsabile dell’apposizione di tutta la segnaletica necessaria e della delimitazione dell’area di cantiere, che dovrà essere gestita con movieri e/o impianti semaforici per la regolamentazione del traffico. Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza pedonale, con l’obbligo di garantire sempre il transito con percorsi protetti o lasciando almeno 1,50 metro di larghezza sui marciapiedi. Tra gli interventi ritenuti prioritari, infatti, figurano anche la sistemazione delle aree pedonali, la realizzazione di attraversamenti sicuri e lo studio di soluzioni per mitigare il traffico e migliorare la viabilità complessiva.

L’ordinanza stabilisce che al termine dei lavori, l’aiuola spartitraffico verrà istituita in modo permanente su Via J.F. Kennedy, nel tratto tra Via Genova e Via M.L. King,, una delle zone dove si concentra il maggior traffico cittadino.