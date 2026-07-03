Rende: dopo anni di difficoltà, operativa la nuova sede della Croce Rossa nell’ex Crai di via Danimarca

RENDE – Si chiude una lunga fase di incertezza per il Comitato di Cosenza della Croce Rossa Italiana, che dal 1° luglio può contare su una nuova sede grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune di Rende. Come previsto dalla delibera di Giunta dello scorso 22 maggio, l’associazione avrà in comodato d’uso gratuito, per i prossimi cinque anni, l’immobile dell’ex Crai di via Danimarca, finora affidato in concessione a Rende Servizi. La struttura ospiterà le attività dei volontari impegnati quotidianamente nei servizi di assistenza sanitaria e sociale sul territorio.

Una nuova casa per il Comitato di Cosenza della Croce Rossa

L’accordo mette fine a una situazione che si protraeva da tempo. Dopo aver lasciato la storica sede, il Comitato si era trasferito oltre un anno fa a Montalto Uffugo, ma anche quella sistemazione è stata successivamente abbandonata a causa degli espropri necessari per i lavori del raddoppio della linea ferroviaria. La nuova sede consentirà ora all’associazione di programmare le proprie attività con maggiore stabilità e continuità, rafforzando la presenza sul territorio.

Gentile: “un presidio fondamentale per il territorio”

«Esprimo grande soddisfazione per questo traguardo fondamentale, che garantisce un presidio di assistenza costante e tempestiva in un territorio che ne ha estremo bisogno, e riaffarma così la vicinanza dell’associazione alla comunità». Con queste parole il presidente del Comitato di Cosenza della Croce Rossa Italiana, Francesco Gentile, ha commentato la firma della convenzione, sottoscritta insieme al direttore amministrativo dell’associazione, Antonio Schettini.

L’intesa con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Principe rappresenta anche un segnale di attenzione verso il mondo del Terzo Settore, confermando il sostegno dell’ente alle realtà impegnate quotidianamente nell’assistenza e nella solidarietà.