Rende, paura in concessionaria. L’auto accelera e sfonda un muro: marito e moglie finiscono in ospedale

RENDE – Attimi di paura questo pomeriggio nella zona industriale di Rende, dove un test drive in una concessionaria di Contrada Lecco si è trasformato in un brutto incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. Una coppia di coniugi, rispettivamente di 80 e 79 anni, è rimasta ferita (non in modo grave) a seguito di un violento impatto avvenuto mentre provavano un’autovettura.

L’accelerazione improvviso e lo schianto

Secondo le prime informazioni raccolte i due anziani si trovavano a bordo del mezzo per una prova su strada insieme ad un addetto della concessionaria quando, per cause in corso accertamento , la vettura avrebbe improvvisamente accelerato, sembrerebbe per un errore di chi era alla guida. Il veicolo è partito a razzo ed ha terminato la sua corsa fuori strada, sfondando prima un muretto e poi travolgendo alcune barriere protettive.

L’intervento dei soccorsi e dei vigli del fuoco a Rende

L’allarme è scattato immediatamente. La scena apparsa ai soccorritori è stata quella di un’auto in bilico sul muretto a pochi passi da un corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato fondamentale per mettere in sicurezza l’auto ed estrarre la coppia dall’abitacolo. I coniugi, visibilmente scioccati, sono stati affidati al personale sanitario del 118 giunto sul posto e trasportati in ospedale per i necessari accertamenti. Fortunatamente, nonostante la violenza dello schianto e la posizione precaria del veicolo, non hanno riportato conseguenze. Cosa che invece non si può dire dell’auto.