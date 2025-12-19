Rende: Pedagogia dell’Antimafia all’Unical, Borrello (Libera) chiude il ciclo seminariale 2025

RENDE – All’incontro seminariale di Pedagogia dell’Antimafia, l’ultimo di questo 2025, gli studenti di Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria hanno incontrato il referente regionale di Libera , Giuseppe Borrello. Libera, associazione fondata da don Luigi Ciotti svolge una funzione sociale rilevante nella lotta alle mafie ed un ruolo educativo sulle forme di contrasto culturale al potere mafioso di matrice ’ndranghetista.

Pedagogia dell’Antimafia

L’appuntamento è stato moderato da Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia al dipartimento di Culture, Educazione e Società, e ha visto la partecipazione di Ines Crispini, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Unical e Walter Nocito, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Per il referente calabrese di Libera, Giuseppe Borrello, “sul fronte pedagogico la sfida è ancora aperta”.

“Oggi, – ha proseguito – purtroppo, il disagio giovanile e la povertà educativa vengono trattati troppo spesso come emergenze di ordine pubblico, privilegiando un approccio securitario e repressivo. Al contrario, è fondamentale rimettere al centro il valore preventivo dell’azione educativa: bisogna agire sulle cause profonde per costruire una cultura della legalità che sia alternativa reale al modello mafioso”.