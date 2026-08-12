Rende, maxi piano da 4 milioni per le strade: al via la messa in sicurezza dell’intera rete comunale

RENDE – La Giunta comunale di Rende, riunitasi l’11 agosto prima della pausa estiva, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza delle strade comunali. Il quadro economico prevede circa 4 milioni di euro di lavori, che saranno messi a gara.

Gli interventi riguarderanno manutenzione straordinaria, ammodernamento e miglioramento della rete viaria, sia veicolare che pedonale, oltre a opere accessorie e complementari. Il piano interesserà l’intero territorio comunale, dalle ex SS19 e 19Bis alle zone industriali di Lecco e Cutura, passando per la zona universitaria e numerose aree residenziali.

Interventi sulle strade di Rende, dal centro alle periferie

Il programma coinvolgerà strade e collegamenti di diverse zone di Rende: dalle ex SS19 e 19Bis alle due zone industriali di Lecco e Cutura, dalla zona universitaria, via Bucci, via Giulio Cesare, via Tito Flavio e via Alessandro Magno, alle aree residenziali di Sant’Agostino, Piano Monello, Piano di Maio e Santo Stefano, dal Centro Storico alle altre strade residenziali, interpoderali e rurali di Malvitani, San Ianni, Vallone, Cucchiano, Frattini, San Biase, Muscione – Linze.

L’operazione si aggiunge ai lavori già realizzati o in fase di ultimazione per oltre 2,5 milioni di euro, finanziati con risorse proprie dell’Ente. Secondo l’Amministrazione, si tratta del più importante intervento sulla viabilità degli ultimi decenni.

Quasi l’80% del fabbisogno

Il nuovo investimento, insieme a quelli già effettuati, consentirà di soddisfare in meno di due anni quasi l’80% del fabbisogno manutentivo stradale complessivo stimato nel luglio 2025. L’Amministrazione parla di un risultato frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto il sindaco, l’assessore ai Lavori Pubblici, il dirigente e il personale del settore.

«La visione strategica, l’attività programmatoria e la capacità realizzativa rappresentano le caratteristiche fondamentali della nostra Amministrazione che ogni giorno mette a disposizione energie e forze per onorare gli impegni verso la nostra comunità».