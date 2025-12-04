Rende rafforza le politiche sportive: affidato allo CSAIn Calabria un ruolo strategico di supporto

RENDE – L’Amministrazione comunale di Rende consolida la propria visione strategica nell’ambito dello sport e del benessere sociale, avviando una collaborazione strutturata con il Comitato Regionale dello CSAIn Calabria (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). La Giunta ha infatti deliberato l’affidamento all’Ente di un ruolo di supporto tecnico-organizzativo nella programmazione e nell’attuazione delle iniziative legate al servizio sportivo comunale.

Comune di Rende e CSAIn

La decisione si inserisce nel quadro dei principi costituzionali di sussidiarietà e partecipazione, richiamati dallo Statuto comunale, promuovendo una sinergia attiva tra istituzioni pubbliche e tessuto associativo locale per attività di interesse generale. Lo CSAIn, riconosciuto a livello nazionale come Ente di Promozione Sportiva, sociale e di assistenza, vanta una lunga esperienza nella realizzazione di progetti sportivi, culturali, ambientali e di welfare. La sua rete di competenze rappresenta una risorsa immediatamente disponibile per sostenere la crescita delle politiche sportive rendesi. La deliberazione è stata approvata all’unanimità dal Sindaco e dalla Giunta e dichiarata immediatamente esecutiva per garantire l’avvio rapido delle attività.

«Con questa scelta – sottolinea l’assessore allo Sport, Stefania Belvedere – puntiamo a potenziare la programmazione delle attività, favorendo inclusione, partecipazione e miglioramento della qualità della vita, attraverso il coinvolgimento del terzo settore e delle associazioni».

Sport come strumento di educazione e comunità

Soddisfazione anche da parte del Comitato Regionale dello CSAIn Calabria. Il presidente Amedeo Di Tillo ha dichiarato:

«Accogliamo con grande senso di responsabilità questo importante incarico. Metteremo a disposizione dell’Amministrazione la nostra esperienza per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, crescita educativa e benessere per tutte le fasce della popolazione».

L’Amministrazione comunale esprime compiacimento per l’avvio di questa collaborazione che vede nel legame tra sport e territorio un elemento chiave per la crescita sociale, educativa e comunitaria di Rende.