Rende ripulita da quintali di rifiuti, Legambiente e Comune uniti: chiuse le aree più a rischio

RENDE (CS) – Il circolo Legambiente Serre Cosentine esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione comunale di Rende, e in particolare del sindaco Sandro Principe e dell’assessore all’Ambiente Andrea Cuzzocrea, per il significativo intervento di bonifica realizzato in via Polonia.

Nel corso dell’operazione sono stati rimossi quintali di rifiuti abbandonati illegalmente che, nel tempo, avevano trasformato l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto. Gli operai di Calabra Maceri hanno provveduto alla rimozione dei materiali depositati in maniera indiscriminata: sacchi di rifiuti domestici, ingombranti, pneumatici e numerose tipologie di plastica.

Legambiente: “Mappatura zone più colpite”

Il presidente del circolo, Andrea Azzinnaro, negli ultimi mesi ha affiancato l’assessore Cuzzocrea nella mappatura delle zone più colpite dall’abbandono dei rifiuti. Tra queste anche la S.P. 92, che collega Nogiano di Rende al bivio di San Fili, recentemente interessata da un’importante opera di bonifica. In collaborazione con il settore Viabilità della Provincia di Cosenza, si è inoltre proceduto alla chiusura definitiva delle aree di sosta maggiormente soggette al fenomeno.

«Come circolo, che da dieci anni è impegnato nel contrasto a questo barbaro fenomeno – afferma Azzinnaro – siamo pienamente a sostegno delle amministrazioni comunali che lavorano per la tutela dell’ambiente».

Legambiente Serre Cosentine, insieme a Legambiente nazionale e Legambiente Calabria, sta inoltre lavorando alla proposta di istituire un premio dedicato alle amministrazioni virtuose, che si distinguono per le azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti e per politiche di tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente, come la pianificazione del verde urbano e la messa a dimora di nuovi alberi.