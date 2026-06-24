Rende, rattoppi stradali e manutenzione del verde: tutti gli interventi fino al 30 giugno

RENDE – Prosegue a Rende il programma di manutenzione del verde pubblico con un calendario dettagliato degli interventi che interesseranno l’intero territorio comunale fino al 30 giugno. L’iniziativa nasce da una programmazione condivisa tra l’Amministrazione comunale, gli uffici competenti e Rende Servizi, società operativa incaricata dell’esecuzione dei lavori. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza sulle attività in corso e migliorare l’efficienza degli interventi grazie al potenziamento della forza lavoro.

Manutenzione del verde e rattoppi stradal, 7 squadre operative sul territorio

A occuparsi della manutenzione saranno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre composte dai nuovi assunti. “Con la pubblicazione degli interventi sul territorio, contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento di forza lavoro”. Le attività sono iniziate il 24 giugno e proseguiranno secondo una pianificazione che coinvolge tutte le principali aree urbane e periferiche della città.

Da Commenda al centro storico: gli interventi quartiere per quartiere

Tra le zone interessate dagli interventi figurano Commenda, che sarà interessata da lavori continuativi per tutta la settimana, Arcavacata, il Centro Storico e numerose arterie cittadine.

La squadra 1 sarà impegnata tra via Ungaretti, piazza De Vincenti, via Verdi e via Volta.

La squadra 2 opererà principalmente nel Centro Storico, con interventi in via Costantinopoli, sotto le mura cittadine, e successivamente nell’intero borgo antico. Previsti inoltre lavori nell’area di via Bell’Arintha, con particolare attenzione al paramuro per la prevenzione del rischio incendi.

La squadra 3 completerà gli interventi ad Arcavacata per poi spostarsi lungo viale della Resistenza, nel tratto compreso tra via Panagulis e via Cavour.

Viale dei Giardini, Viale Principe e le nuove squadre

La squadra 4 sarà invece impegnata su viale dei Giardini e successivamente su Viale Principe. Tra le novità figura il contributo delle tre nuove squadre operative. La prima nuova squadra lavorerà esclusivamente nel quartiere Commenda per l’intero periodo. La seconda sarà impegnata in piazza Unità d’Italia, via Fratelli Bandiera, via Leonardo da Vinci e successivamente lungo via Rossini fino a via Don Minzoni. La terza nuova squadra interverrà lungo la Strada Statale 107, nel tratto compreso tra San Fili e Cosenza, includendo tutti gli svincoli presenti lungo il percorso.

A supporto delle attività sarà presente anche una squadra meccanizzata che opererà trasversalmente su tutto il territorio comunale. Il mezzo sarà utilizzato per affiancare i vari gruppi di lavoro e garantire interventi più rapidi nelle situazioni che richiedono l’utilizzo di attrezzature specifiche.

I rattoppi stradali

Parallelamente alla manutenzione del verde, il programma comunale prevede una serie di interventi di sistemazione della rete viaria. I rattoppi stradali interesseranno le rotatorie di Villaggio Europa, nel tratto compreso tra via Londra e via Mosca, oltre a via Fabio Rossi, via Gran Sasso, la strada di arroccamento di contrada Cutura, via Settimio Gargano e altre traverse cittadine. Ulteriori interventi potranno essere programmati sulla base delle segnalazioni dei cittadini o di particolari necessità riscontrate dagli uffici tecnici.