Rende, a Roges stretta sui rifiuti: al via controlli a tappeto con gli ispettori ambientali

RENDE (CS) – Stretta sui rifiuti a Rende. A partire da lunedì 4 maggio e per i 20 giorni successivi, gli Ispettori Ambientali Comunali (Iac) di Rende Servizi srls in collaborazione con il personale di Calabra Maceri e Servizi spa e in coordinamento col Settore Territorio e Ambiente e il Comando di Polizia Locale, effettueranno a Roges le seguenti attività:

sensibilizzare gli operatori delle attività commerciali al rispetto del calendario di conferimento delle varie tipologie di rifiuti, in particolare le modalità e gli orari di conferimento degli imballaggi;

sensibilizzare i proprietari di cani (o, più semplicemente, chi li porta al guinzaglio a passeggio) a raccogliere l’eiezione dei propri animali;

vigilare sul corretto conferimento da parte delle attività commerciali delle varie tipologie di rifiuti.

Si pregano i concittadini di contribuire in maniera fattiva a garantire un adeguato livello pubblico di igiene e pulizia.