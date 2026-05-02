Area Urbana
Guerra al degrado
Rende, a Roges stretta sui rifiuti: al via controlli a tappeto con gli ispettori ambientali
Stretta sui rifiuti a Rende: a partire dal 4 maggio gli Ispettori Ambientali, insieme a Calabra Maceri e alla Polizia Locale, avvieranno controlli
RENDE (CS) – Stretta sui rifiuti a Rende. A partire da lunedì 4 maggio e per i 20 giorni successivi, gli Ispettori Ambientali Comunali (Iac) di Rende Servizi srls in collaborazione con il personale di Calabra Maceri e Servizi spa e in coordinamento col Settore Territorio e Ambiente e il Comando di Polizia Locale, effettueranno a Roges le seguenti attività:
- sensibilizzare gli operatori delle attività commerciali al rispetto del calendario di conferimento delle varie tipologie di rifiuti, in particolare le modalità e gli orari di conferimento degli imballaggi;
- sensibilizzare i proprietari di cani (o, più semplicemente, chi li porta al guinzaglio a passeggio) a raccogliere l’eiezione dei propri animali;
- vigilare sul corretto conferimento da parte delle attività commerciali delle varie tipologie di rifiuti.
Si pregano i concittadini di contribuire in maniera fattiva a garantire un adeguato livello pubblico di igiene e pulizia.
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