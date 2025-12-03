Rende, rimossi quintali di rifiuti abbandonati illegalmente. Bonificata una discarica illegale in via Polonia

RENDE – Rimosi quintali di rifiuti abbandonati illegalmente che avevano creato una vera e propria discarica a cielo aperto. Si è concluso un importante intervento di bonifica in Via Polonia, nel comune di Rende, dove gli operai di Calabra Maceri hanno rimosso spazzatura di ogni genere accumulata nel tempo e abbandonata in modo indiscriminato. L’area verde, nei pressi di Contrada Cutura, era assediata dalla presenza di ingombranti, copertoni, plastica e materiali di vario tipo abbandonati illegalmente.

L’intervento del Comune di Rende

La bonifica effettuata questa mattina è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale per restituire decoro a una zona diventata vittima da tempo dell’inciviltà. Nonostante le numerose opzioni disponibili per il corretto conferimento, ignoti hanno continuato a utilizzare l’area per buttare di tutto, mortificando il territorio e mancando di rispetto all’intera comunità.

Discariche illegali e rifiuti abbandonati nelle periferie

Ma via Polonia non è un caso isolato. Diverse contrade di Rende, soprattutto nelle zone periferiche come Contrada Vallone e contrada San Pietro, da anni soffrono dello stesso problema: discariche grandi e piccole che deturpano il paesaggio e inquinano l’ambiente. Gli incivili continuano ad abbandonare di tutto, violando le più elementari norme di civiltà e rispetto per il territorio.

L’appello alla responsabilità collettiva

Il massiccio intervento degli operai ha permesso di ripristinare lo stato dei luoghi, ma ora serve la collaborazione di tutti i cittadini. L’amministrazione da tempo ha lanciato un messaggio chiaro: basta abbandoni, basta degrado. Difendere il territorio è una responsabilità che coinvolge l’intera collettività. Solo attraverso il rispetto delle regole e la consapevolezza civica si può contrastare efficacemente questo fenomeno che danneggia l’ambiente e la qualità della vita di tutti.

Il comune ribadisce il proprio impegno nella tutela del territorio e nella lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, invitando i cittadini a segnalare eventuali situazioni indecorose e a utilizzare correttamente i servizi di raccolta messi a disposizione.