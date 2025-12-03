Area Urbana
Rende, rimossi quintali di rifiuti abbandonati illegalmente. Bonificata una discarica illegale in via Polonia
L’amministrazione comunale interviene contro il degrado nelle zone periferiche. Calabra Maceri ripristina l’area verde vittima dell’inciviltà
RENDE – Rimosi quintali di rifiuti abbandonati illegalmente che avevano creato una vera e propria discarica a cielo aperto. Si è concluso un importante intervento di bonifica in Via Polonia, nel comune di Rende, dove gli operai di Calabra Maceri hanno rimosso spazzatura di ogni genere accumulata nel tempo e abbandonata in modo indiscriminato. L’area verde, nei pressi di Contrada Cutura, era assediata dalla presenza di ingombranti, copertoni, plastica e materiali di vario tipo abbandonati illegalmente.
L’intervento del Comune di Rende
La bonifica effettuata questa mattina è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale per restituire decoro a una zona diventata vittima da tempo dell’inciviltà. Nonostante le numerose opzioni disponibili per il corretto conferimento, ignoti hanno continuato a utilizzare l’area per buttare di tutto, mortificando il territorio e mancando di rispetto all’intera comunità.
Discariche illegali e rifiuti abbandonati nelle periferie
Ma via Polonia non è un caso isolato. Diverse contrade di Rende, soprattutto nelle zone periferiche come Contrada Vallone e contrada San Pietro, da anni soffrono dello stesso problema: discariche grandi e piccole che deturpano il paesaggio e inquinano l’ambiente. Gli incivili continuano ad abbandonare di tutto, violando le più elementari norme di civiltà e rispetto per il territorio.
L’appello alla responsabilità collettiva
Il massiccio intervento degli operai ha permesso di ripristinare lo stato dei luoghi, ma ora serve la collaborazione di tutti i cittadini. L’amministrazione da tempo ha lanciato un messaggio chiaro: basta abbandoni, basta degrado. Difendere il territorio è una responsabilità che coinvolge l’intera collettività. Solo attraverso il rispetto delle regole e la consapevolezza civica si può contrastare efficacemente questo fenomeno che danneggia l’ambiente e la qualità della vita di tutti.
Il comune ribadisce il proprio impegno nella tutela del territorio e nella lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, invitando i cittadini a segnalare eventuali situazioni indecorose e a utilizzare correttamente i servizi di raccolta messi a disposizione.
