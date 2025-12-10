Rende, ripulita dai rifiuti l’area del fiume in località Cutura a Piano di Maio

RENDE – È stata ripulita dai rifiuti l’area nei pressi del fiume in Località Cutura – Piano di Maio, nel Comune di Rende, dopo la segnalazione ufficiale inviata nei giorni scorsi via PEC dal N.O.E.T.A.A. – Nucleo Operativo Ente Tutela Animale e Ambiente, con sede a San Pietro in Guarano.

Rifiuti, dalla segnalazione alla pulizia

Il Nucleo aveva denunciato la presenza di rifiuti abbandonati nella zona, sollecitando l’intervento delle autorità competenti. Oggi, grazie a un nuovo sopralluogo, i volontari hanno potuto constatare che l’intera area è stata bonificata.

«Per correttezza e trasparenza trasmettiamo le foto prima e dopo, documentando il risultato della segnalazione» afferma il presidente Luigi Falcone, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni. «Continuiamo a monitorare e a segnalare per la tutela dell’ambiente e degli animali», aggiunge Falcone, ribadendo l’impegno costante del Nucleo nella cura del territorio.