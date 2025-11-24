Rende, una ‘Panchina Rossa’ a scuola contro la violenza di genere. Sarà donata da Rotaract e Interact

RENDE (CS) – Una Panchina Rossa nell’Istituto Comprensivo Quattromiglia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre. La città di Rende si arricchisce di un nuovo, potente simbolo di impegno civile grazie al Rotaract Club Rende e l’Interact Club Rende che, con il patrocinio del Comune, hanno infatti annunciato la donazione che verrà installata presso l’Istituto Comprensivo Rende – Quattromiglia G. Falcone, in Via Buenos Aires. L’iniziativa trasformerà uno spazio quotidiano frequentato da bambini, insegnanti e genitori in un “luogo di memoria, consapevolezza e impegno civile“.

Panchina rossa: un messaggio semplice, ma potente

Questo è ormai universalmente riconosciuta come l’emblema della lotta contro la violenza di genere e il femminicidio. Pur essendo un oggetto semplice e familiare, come sottolineato nel comunicato degli organizzatori, porta con sé un messaggio fondamentale: richiamare la responsabilità collettiva di non restare indifferenti. Sedersi infatti, non sarà solo un gesto fisico, ma un invito a “fermarsi, riflettere, interrogarsi su come ciascuno possa contribuire a costruire una società più giusta e sicura per tutte e per tutti“.

Cultura come base del cambiamento

La scelta di installarla all’interno di una scuola non è casuale, ma risponde a una visione strategica e profonda del contrasto alla violenza. L’atto di donazione è inteso come una forte affermazione: il contrasto alla violenza di genere nasce prima di tutto dalla cultura.

Il documento dei due Club di Rende palesa l’importanza dell’educazione fin dalla tenera età: “È nella formazione affettiva e relazionale, nel rispetto della libertà dell’altro, nell’accettazione delle proprie emozioni e nella capacità di riconoscerle, che si costruiscono le basi di una convivenza sana”.

Diventare adulti consapevoli

Parlare di questi temi con i bambini, precisano i promotori, non significa anticipare problemi “da grandi”, ma piuttosto “fornire gli strumenti essenziali per diventare adulti consapevoli“. Imparare a nominare le emozioni, gestire i conflitti senza aggressività, e soprattutto, riconoscere “il valore del consenso e della reciprocità“ sono lezioni che prevengono l’errore fondamentale di confondere l’amore con il possesso.

La donazione all’istituto compressivo di Rende-Quattromiglia

Con la donazione, il Rotaract Club Rende e l’Interact Club Rende rinnovano la loro vicinanza ai valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, offrendo al territorio un nuovo punto di riferimento visivo e morale. “Una panchina rossa non cambia il mondo da sola” conclude il comunicato, “ma può diventare il luogo da cui iniziano nuove domande, nuove conversazioni, nuovi comportamenti“. L’invito alla comunità è quello di partecipare alla cerimonia di installazione, che si terrà alle 11:30 mercoledì 25 novembre, per condividere un momento di riflessione cruciale sul futuro della convivenza civile e contro tutti i femminicidi.