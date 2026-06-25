Rende, nuova rotatoria a Quattromiglia: cambiamenti temporanei al traffico

RENDE (CS) – A Rende pronte alcune modifiche temporanee alla viabilità, necessarie per poter costruire la nuova rotatoria tra via Volta, via Nobile e via Da Vinci.

L’ordinanza del Comandante della Polizia Locale, numero 182 del 25 giugno 2026stabilisce nuovi obblighi di direzione e percorsi alternativi per i veicoli, per garantire la sicurezza durante i lavori avviati dalla ditta Calabria Calcestruzzi.

In particolare, sono previste deviazioni specifiche per i mezzi pesanti e l’istituzione di un limite di velocità ridotto a 20 km/h in prossimità del cantiere. La validità del provvedimento inizia il 25 giugno 2026 e si concluderà solo al termine degli interventi strutturali. Il rispetto di tali norme è affidato alla Polizia Locale, con sanzioni previste per chiunque non osservi la segnaletica stradale provvisoria.

La viabilità è stata modificata per garantire la sicurezza e la continuità dei flussi di traffico:

Da Via U. Nobile verso Sud (Quattromiglia/Cosenza/A2/Poliambulatorio): i veicoli hanno l’ obbligo di svoltare a destra (verso nord) su Via L. Da Vinci. Devono proseguire fino alla rotatoria di Via C. Colombo per effettuare un’inversione di marcia e dirigersi verso sud.

i veicoli hanno l’ su Via L. Da Vinci. Devono proseguire fino alla rotatoria di Via C. Colombo per effettuare un’inversione di marcia e dirigersi verso sud. Da Via A. Volta verso Sud (Quattromiglia/Cosenza/A2/Poliambulatorio): è istituito l’ obbligo di proseguire diritto verso Nord su Via L. Da Vinci. Anche in questo caso, è necessario effettuare l’inversione di marcia alla rotatoria di Via C. Colombo per riprendere la direzione sud.

è istituito l’ su Via L. Da Vinci. Anche in questo caso, è necessario effettuare l’inversione di marcia alla rotatoria di Via C. Colombo per riprendere la direzione sud. Da Via A. Volta verso Via U. Nobile (Zona Industriale): la viabilità rimane invariata rispetto all’assetto ordinario.

Disciplina per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate

Sono previsti percorsi specifici per i mezzi pesanti diretti alla Zona Industriale:

Provenienti da Nord (Via C. Colombo): obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con località Cancello Magdalone per immettersi sull’itinerario alternativo.

Provenienti dallo svincolo A2 (Via E. Maiorana): devono immettersi nella rotatoria di Via C. Colombo e svoltare in direzione nord sul tratto “B” di Viale Parco.

Queste disposizioni sono in vigore dalle ore 07:00 del 25 giugno 2026 e rimarranno valide fino al completamento dei lavori e all’apertura ufficiale della nuova rotatoria.