Rende: rubate a Saporito le panchine della Pace e dell’Amicizia «gesto non resti impunito»

RENDE – Le due panchine a Saporito di Rende, sono sparite. A comunicarlo con amarezza sui social è Maria Moraca, Presidente dell’Associazione “I quartieri 2.0” Saporito Surdo Difesa Linze. Si tratta di due panchine a carattere sociale: la Panchina della Pace e la Panchina dell’Amicizia.

Rende, il furto delle panchine segnalato alle autorità

«In qualità di presidente dell’Associazione – scrive Moraca – comunico con profonda amarezza che nel nostro quartiere a Saporito di Rende, sono state rubate due panchine a carattere sociale: la Panchina della Pace e la Panchina dell’Amicizia», sottolineando come non si tratti di semplici arredi urbani « ma di panchine donate alla città dalla nostra associazione, realizzate con sacrificio, impegno e amore».

Le panchine, spiega la Presidente, erano il frutto di un percorso condiviso e di un forte impegno civico: «Erano nate dal lavoro volontario e dalla passione di chi crede nei valori della pace, dell’amicizia, coesione, dell’inclusione e del rispetto reciproco. Erano simboli concreti di comunità, punti di incontro e di riflessione per tutti».

L’associazione si è immediatamente attivata sul piano istituzionale ed ha «provveduto immediatamente a effettuare la segnalazione alle autorità competenti. La Polizia Municipale ha formalizzato la denuncia e ha avviato le indagini, anche grazie alla presenza di numerose telecamere di videosorveglianza attive sul territorio di Saporito, che potrebbero fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili».

«Rivolgiamo un appello sincero alla collaborazione dei cittadini: chiunque abbia notato movimenti sospetti, abbia visto qualcosa di anomalo o sia in possesso di informazioni utili, anche apparentemente insignificanti, è invitato a contattare le autorità competenti o la nostra associazione. Ogni dettaglio può fare la differenza».

L’auspicio è che il gesto non resti impunito e che venga riaffermato il valore dei beni comuni: «Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e nella sensibilità della cittadinanza, affinché gesti che feriscono l’intera comunità non restino impuniti e affinché vengano tutelati i beni comuni, frutto dell’impegno collettivo e patrimonio di tutti». «Vi chiediamo di condividere il post sulla vostra pagina e se possibile su quella dei vostri amici. Facciamo terra bruciata intorno ai furfanti. Come diciamo sempre, “Insieme si può”».