Rende: dopo la sconfitta elettorale alle elezioni regionali il PD prova a ripartire
Un PD che in Calabria e soprattutto in provincia di Cosenza alle prese con divisioni interne, diventate ormai delle vere e proprie faide
Un PD che in Calabria e soprattutto in provincia di Cosenza alle prese con divisioni interne, diventate ormai delle vere e proprie faide
RENDE – Dopo la sconfitta elettorale alle elezioni regionali, il Pd in provincia di Cosenza prova a ripartire analizzando i motivi del risultato negativo, in un incontro svoltosi a Rende e promosso dal gruppo regionale.
All’iniziativa del Partito Democratico hanno partecipato, oltre al segretario provinciale Matteo Lettieri e a numerosi consiglieri comunali della provincia di Cosenza, i consiglieri regionali Rosellina Madeo, il capogruppo a Palazzo Campanella, Ernest Alecci, la presidente regionale del PD Maria Locanto e, in videoconferenza, il segretario regionale il senatore Nicola Irto.
Un Partito Democratico che in Calabria e forse soprattutto in provincia di Cosenza alle prese con divisioni interne sempre più profonde, diventate ormai delle vere e proprie faide, considerate da molti una delle principali ragioni del loro indebolimento elettorale.
Social