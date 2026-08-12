RENDE – Operazione della Polizia Locale di Rende contro l’uso illecito delle risorse idriche. Gli agenti hanno portato alla luce un presunto episodio di furto d’acqua potabile all’interno di un immobile situato nel quartiere di Sant’Agostino. L’intervento è scattato tempestivamente a seguito di una segnalazione circostanziata. Una pattuglia composta dal Sottotenente Gianluca Sarpa, dal Brigadiere Capo Giuseppe Costabile e dall’Agente Elena Beltrano si è recata sul posto per effettuare una verifica ispettiva condotta in sinergia con i tecnici specializzati di Sorical.

L’ispezione della municipale di Rende e il sequestro

Durante il sopralluogo effettuato all’interno del locale cisterna a servizio dell’edificio condominiale, gli operatori hanno riscontrato un’evidente irregolarità: la presenza di due rubinetti di prelievo sprovvisti del regolare contatore, dispositivo obbligatorio per legge per il tracciamento dei consumi idrici. Accertata la violazione, la Polizia Municipale ha proceduto all’immediata apposizione dei sigilli per interrompere l’erogazione abusiva. L’attività d’indagine si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di quattro persone all’Autorità Giudiziaria. I quattro presunti responsabili dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato, effettuato ai danni di un bene pubblico di vitale importanza quale l’acqua potabile soprattutto in un momento di forte crisi idrica dovuta al caldo e alla siccità.