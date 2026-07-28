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Anche Rende senz’acqua: riparazioni in corso sull’Abatemarco e disservizi in città

Area Urbana

Anche Rende senz’acqua: riparazioni in corso sull’Abatemarco e disservizi in città

Il Comune in una nota ha comunicato che Sorical ha sospeso l’erogazione dell’acqua potabile fino a quando le dovute riparazioni non saranno ultimate

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acqua_Rende

RENDE – Giornata di disagi idrici non solo a Cosenza. Anche i rubinetti di Rende sono, infatti, rimasti a secco per via di lavori urgenti da effettuare sull’Abatemarco dove si sta verificando una perdita di acqua individuata nel territorio di Malvito, per la precisione, in località Boiano. Questo il motivo che ha portato Sorical a sospendere l’erogazione dell’acqua potabile fino a quando le dovute riparazioni non saranno ultimate.

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Rende, interruzione dell’acqua: la comunicazione del Comune

Lo fa sapere il Comune in una nota in base a quanto comunicato da Sorical: “Le squadre dei riparatori, fa sapere la società che gestisce i servizi idrici, sono già in azione per ripristinare il servizio. Tuttavia – avverte – nel frattempo, potrebbero verificarsi disservizi in città“.

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