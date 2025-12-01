Il piano di Rende Servizi: «Più lavori, più cura del verde e aggiornamenti settimanali»

RENDE (CS) – In una nota stampa la Rende Servizi scrive di aver “implementato – a partire dall’insediamento dell’Amministrazione guidata dall’On. Sandro Principe – un denso calendario di opere e iniziative di ripristino e manutenzione del manto stradale, per l’installazione di cestini per l’immediata raccolta differenziata in tutta la città e, nello specifico, nella cura del verde urbano e nella piantumazione dei fiori. Di questi ultimi, storici assets estetici e ambientali della città si occupa in maniera particolare l’Ing. Elisabetta Anania, Supporto Tecnico-Amministrativo di Rende Servizi.

Rende Servizi, Anania: «Più servizi, i risultati si vedono»

«Abbiamo aumentato in maniera importante il volume delle attività e credo che i risultati inizino già a vedersi», spiega l’Ing. Anania, che annuncia un’altra importante iniziativa, col supporto del Vicesindaco Fabio Liparoti, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Iantorno e dell’Assessore all’Ambiente Andrea Cuzzocrea, un’altra iniziativa: «Informeremo i cittadini sul nostro operato con una serie di dettagliati resoconti video e fotografici che avranno una cadenza almeno settimanale». Conclude l’Ing. Anania: «concilieremo operatività, visibilità e trasparenza: è un nostro dovere che i cittadini conoscano e apprezzino ogni fase del nostro impegno quotidiano».