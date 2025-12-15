Area Urbana
Le strade interessate
Rende, strade più sicure e curate: avanti con gli interventi sulla viabilità cittadina
Rende è un cantiere aperto in diversi quartieri della città: lavori in fase di completamento, nuove opere in programma e ulteriori interventi già previsti non appena disponibili i fondi
RENDE – Prosegue il lavoro di manutenzione e rifacimento della viabilità cittadina a Rende. Su indicazione del sindaco Sandro Principe, l’Amministrazione comunale sta portando avanti una serie di interventi mirati a migliorare sicurezza stradale, decoro urbano e qualità della vita dei cittadini.
Rende, diversi cantieri in fase di completamento
I lavori hanno interessato le seguenti strade:
– via Busento
– via Tevere
– via Crati
– via Valle del Neto
– via Repaci
– via Ungaretti
– via Quasimodo
– via Alvaro;
Nei prossimi giorni sono invece in programma nuovi interventi che riguarderanno:
– Zona Industriale (tolti i luoghi già bitumati a luglio)
– Via Danoli;
– Via Nervoso;
– Via Fogar;
– Via Sapeto;
– Via Mazzuca.
L’azione dell’Amministrazione comunale non si ferma qui. Sono infatti già programmati, non appena saranno disponibili i fondi necessari, ulteriori lavori su altre arterie strategiche della città, dalle zone urbane ai collegamenti principali:
– Via Catanzaro
– Via Bari
– Via Cosenza
– Via Donizetti
– ex Strada Provinciale che collega Failla a Saporito
– tratto che collega via Palladio alla rotatoria di Surdo
– tratto che collega Contrada Pirelle al Ponte Surdo
– tratto che collega l’Università a Santo Stefano all’altezza del bivio con la SS 107
– via Svevia (che collega l’Università a Santo Stefano all’altezza del bivio con la SS 107)
– A seguire, tutte le altre principali strade che collegano Arcavacata a via Colombo
Un piano di interventi ampio pensato per far sì che Rende diventi una città sempre più sicura, funzionale e accogliente, con una rete viaria adeguata alle esigenze di cittadini, studenti e attività produttive.
