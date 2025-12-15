Rende, strade più sicure e curate: avanti con gli interventi sulla viabilità cittadina

RENDE – Prosegue il lavoro di manutenzione e rifacimento della viabilità cittadina a Rende. Su indicazione del sindaco Sandro Principe, l’Amministrazione comunale sta portando avanti una serie di interventi mirati a migliorare sicurezza stradale, decoro urbano e qualità della vita dei cittadini.

Rende, diversi cantieri in fase di completamento

I lavori hanno interessato le seguenti strade:

– via Busento

– via Tevere

– via Crati

– via Valle del Neto

– via Repaci

– via Ungaretti

– via Quasimodo

– via Alvaro;

Nei prossimi giorni sono invece in programma nuovi interventi che riguarderanno:

– Zona Industriale (tolti i luoghi già bitumati a luglio)

– Via Danoli;

– Via Nervoso;

– Via Fogar;

– Via Sapeto;

– Via Mazzuca.

L’azione dell’Amministrazione comunale non si ferma qui. Sono infatti già programmati, non appena saranno disponibili i fondi necessari, ulteriori lavori su altre arterie strategiche della città, dalle zone urbane ai collegamenti principali:

– Via Catanzaro

– Via Bari

– Via Cosenza

– Via Donizetti

– ex Strada Provinciale che collega Failla a Saporito

– tratto che collega via Palladio alla rotatoria di Surdo

– tratto che collega Contrada Pirelle al Ponte Surdo

– tratto che collega l’Università a Santo Stefano all’altezza del bivio con la SS 107

– via Svevia (che collega l’Università a Santo Stefano all’altezza del bivio con la SS 107)

– A seguire, tutte le altre principali strade che collegano Arcavacata a via Colombo

Un piano di interventi ampio pensato per far sì che Rende diventi una città sempre più sicura, funzionale e accogliente, con una rete viaria adeguata alle esigenze di cittadini, studenti e attività produttive.