Rende, il Tar respinge il ricorso di Ferrante: Garritano resta in Consiglio Comunale

RENDE (CS) – Con Sentenza n. 2106/2025 (Pres. Ivo Correale, Rel. Federico Baffa) il TAR Calabria, Sezione II, ha respinto il ricorso proposto dalla prima dei non eletti, Rossana Ferrante. La decisione accoglie le eccezioni e le deduzioni svolte dall’Avv. Oreste Morcavallo nell’interesse di Gianluca Garritano, consigliere eletto nelle fila del centrodestra.

I fatti

All’esito delle elezioni al Comune di Rende, risultava prima dei non eletti Rossana Ferrante, per la lista Partecipazione, collegata al candidato sindaco non eletto Bilotti. Contro tale risultato, Ferrante ha proposto ricorso al TAR Calabria contestando l’attribuzione dei seggi alla minoranza e, in particolare, l’elezione del consigliere Gianluca Garritano. Si è costituito in giudizio l’Avv. Oreste Morcavallo per Garritano, eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza delle contestazioni.

La decisione del TAR

Il TAR ha accolto le tesi dell’Avv. Morcavallo, confermando l’elezione di Garritano e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali. L’Avv. Morcavallo ha espresso viva soddisfazione per l’esito, sottolineando che il risultato conferma la correttezza delle operazioni elettorali svolte nel Comune di Rende e il conseguente esito.