Rende: UGL, nasce il comparto TIS ex LSU/LPU. Incontro in Regione Calabria il 6 maggio

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Rende: UGL, nasce il comparto lavoro ex LSU/LPU. Incontro in Regione Calabria il 6 maggio

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Rende: UGL, nasce il comparto lavoro ex LSU/LPU. Incontro in Regione Calabria il 6 maggio

A Rende nasce il comparto lavoro UGL dedicato agli ex LSU/LPU. Durante l’incontro con i vertici sindacali è emersa la richiesta di maggiori tutele e dignità per migliaia di lavoratori 

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5 ore fa

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RENDE –All’interno dell’organizzazione sindacale UGL (Unione Generale del Lavoro) è nato il comparto lavoro ex LSU/LPU. La costituzione è stata sancita nel corso di un incontro tenutosi in un noto albergo di Rende, presieduto dai vertici provinciali dell’UGL, alla presenza di Gianvincenzo Benito Petrassi, della Segreteria Nazionale Autonomie.

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Un incontro partecipato durante il quale è stata rimarcata l’esigenza di una maggiore dignità per i lavoratori pubblici di questo settore, dipendenti degli Enti locali e di Calabria Verde.

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UGL. Il prossimo 6 maggio è previsto un incontro presso la Regione Calabria

Stiamo parlando ovviamente di migliaia di lavoratori su tutto il territorio regionale che erogano servizi ai cittadini calabresi. Il prossimo 6 maggio è previsto un incontro presso la Regione Calabria.

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