Rende: UGL, nasce il comparto TIS ex LSU/LPU. Incontro in Regione Calabria il 6 maggio

RENDE –All’interno dell’organizzazione sindacale UGL (Unione Generale del Lavoro) è nato il comparto lavoro ex LSU/LPU. La costituzione è stata sancita nel corso di un incontro tenutosi in un noto albergo di Rende, presieduto dai vertici provinciali dell’UGL, alla presenza di Gianvincenzo Benito Petrassi, della Segreteria Nazionale Autonomie.
Un incontro partecipato durante il quale è stata rimarcata l’esigenza di una maggiore dignità per i lavoratori pubblici di questo settore, dipendenti degli Enti locali e di Calabria Verde.
UGL. Il prossimo 6 maggio è previsto un incontro presso la Regione Calabria
Stiamo parlando ovviamente di migliaia di lavoratori su tutto il territorio regionale che erogano servizi ai cittadini calabresi. Il prossimo 6 maggio è previsto un incontro presso la Regione Calabria.
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