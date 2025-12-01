A Rende c’è gia aria di festa, dal Villaggio di Natale al caledario di eventi: 42 giorni di festeggiamenti

RENDE – “Mi piace vedere la città piena di persone, soprattutto in questo periodo”. Queste le parole di Sandro Principe, sindaco di Rende nel corso dell’inaugurazione del Villaggio di Natale a Piazza Martin Luther King, avvenuta la sera del 29 novembre.

Una data scelta non a caso. È, infatti, la stessa che dà avvio al Natale a Rende 2025, il calendario di eventi che proprio l’amministrazione Principe, attraverso il lavoro dell’assessore Veronica Stellato, ha organizzato per allietare tutto il periodo dell’Avvento e oltre. In città così si respira giù un’aria natalizia che mette allegria e porta colore e vitalità.

Rende si colora di rosso per le feste natalizie: le parole del sindaco

“Abbiamo pensato quarantadue giorni di eventi, per tutti i gusti, in tutti i quartieri e di tutti i tipi” ha spiegato l’assessore Stellato. “Noi abbiamo voluto far partecipare tutta la città ai festeggiamenti e alle celebrazioni natalizie. Mi piace davvero vedere le famiglie e i bambini che si divertono e sono davvero lieto che le istituzioni siano vicine in maniera gentile alle persone, che altrimenti si trasformerebbe solo in consumismo”, ha aggiunto l’on. Principe.

“Abbiamo coinvolto le attività commerciali e gli artigiani per rilanciare questi delicati settori a partire da Natale” ha aggiunto Stellato che ha spiegato che gli eventi termineranno il 6 gennaio.

“Il nostro stile è l’inclusività per tutti – ha concluso il sindaco del Comune di Rende – Vedere le persone liete nella parte più bella dell’anno mi inorgoglisce”.