La rete del Telefono Amico Italia si amplica e accoglie la Calabria: per le festività ritorna l’ascolto no-stop

REGGIO CALABRIA – La rete di Telefono Amico Italia diventa ancora più ampia: da dicembre 2025, infatti, si è inserita anche la Calabria nel circuito di ascolto con la sede di Reggio Calabria. I centri, così in tutta Italia, insieme a quello di Torino, altra new entry, diventano 23.

“Siamo molto felici di poter dare il benvenuto a queste due nuove città e a tanti nuovi volontari – ha detto Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia – Grazie a tutti loro, possiamo rispondere ad ancora più persone. Quest’anno abbiamo già ricevuto oltre 85.000 richieste d’aiuto, ma, purtroppo, le persone che hanno bisogno di parlare con noi sono molte di più. Con l’ingresso di questi due nuovi centri, possiamo, ora, contare su quasi 700 volontari ed essere ancora più presenti per tante persone”.

Telefono Amico Italia anche in Calabria: le info per le festività

I volontari saranno operativi anche quest’anno in concomitanza delle festività con l’ascolto no-stop natalizio. Per tutta la notte di Natale e di Santo Stefano i volontari dell’organizzazione saranno a disposizione per stare accanto a tutte le persone che si sentono sole o hanno bisogno di supporto emotivo, rispondendo ininterrottamente al servizio di ascolto telefonico.

A Natale 2024 sono state oltre 750 le persone che hanno contattato Telefono Amico Italia, aumentate del 21% rispetto ai giorni di festa dell’anno precedente. I telefoni dell’associazione saranno attivi continuativamente dalle 9 della Vigilia di Natale fino a mezzanotte del 26 dicembre.

“Per molte persone il Natale non è un momento di festa, ma un periodo in cui il senso di isolamento diventa più evidente – ha commenta la presidente – Chi attraversa una fase di fragilità spesso vive le settimane natalizie come un tempo sospeso, in cui la distanza dagli altri sembra crescere e il silenzio pesa di più. È proprio in questi giorni che l’ascolto diventa essenziale. Per questo scegliamo di esserci, senza interruzioni, per tutte le persone che hanno bisogno di non rimanere sole. E lo facciamo grazie a volontari che mettono a disposizione i loro giorni di festa: un gesto, a volte difficile, ma prezioso, che rende possibile tutto il nostro lavoro”.

Come diventare volontari del Telefono Amico Italia

Telefono Amico Italia è sempre alla ricerca di nuovi volontari che aiutino a gestire le numerose richieste d’aiuto che arrivano ogni giorno. Chiunque fosse interessato ad entrare nella squadra può scrivere a mail a volontari@telefonoamico.it così da essere indirizzato al centro locale più vicino dove potrà svolgere un corso pratico-teorico di circa 6 mesi, al termine del quale potrà iniziare l’attività di ascolto, oppure compilare la richiesta direttamente sul sito ufficiale.

Chi si trova in una città in cui non è presente un centro territoriale e ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni può fare richiesta per il centro virtuale di TAG – Telefono Amico Generation.