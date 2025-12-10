Revenge Porn, diffonde la foto dell’ex minorenne e incita gli utenti ad insultarla. Indagato 25enne

CATANZARO – Un caso di revenge porn con foto intime di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, diffuse su un gruppo Telegram dal nome esplicito “Sputtanala e ripostala” dal suo ex fidanzato, un 25enne catanzarese. Chiuse le indagini, il giovane è accusato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Revenge porn, il caso risale a maggio 2024

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe selezionato dal proprio cellulare alcune immagini della ragazza, ritratta in atteggiamenti sessualmente espliciti e le avrebbe caricate su Telegram tramite un account fake, invitando gli utenti del gruppo, composto da oltre 5.500 membri, a condividere ulteriormente le foto con frasi denigratorie come “sì cazzo sputtanatela per bene…”. La giovane sarebbe stata avvisata da uno degli utenti ed ha presentato denuncia alla Polizia Postale denunciando di essere vittima di revenge porn.

Gli investigatori avrebbero così accertato la piena responsabilità del 25enne attraverso l’analisi del suo cellulare, dove erano conservate le immagini diffuse e l’identificazione dell’account fake utilizzato. L’atto è aggravato dal fatto che la vittima era una persona legata affettivamente all’indagato e minorenne all’epoca dei fatti. Il 25enne, assistito dall’avvocato Domenico Concolino, avrà 20 giorni per presentare memorie difensive, chiedere di essere interrogato dal pubblico ministero o compiere altri atti a tutela dei propri diritti prima che la Procura proceda eventualmente con la richiesta di rinvio a giudizio.